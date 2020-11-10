台灣參加WHA受阻　國民黨團喊話中共：打壓中華民國無助兩岸關係發展

▲世界衛生大會WHA。（圖／路透社）

記者楊蕓／台北報導

世界衛生大會（WHA）今天復會，友邦雖接力為台發言，但最終仍因中方阻撓而遭拒。對此，國民黨團透過聲明稿表達遺憾，呼籲對岸若持續打壓中華民國的國際生存空間，無助於兩岸關係的推動及發展，此外，也建議政府以「務實的外交作為」展現參與國際社會的能力及企圖心，放棄「政治優先」、「大內宣」的外交決策模式。

國民黨團表示，參與世界衛生組織、爭取國際生存空間及外交發言權一直是中華民國最重要的外交工作，也是朝野各政黨應積極努力之目標。提昇公共衛生水準更是我國的強項及長期以來支持友邦及參與國際社會重要的方式。一年一度之「世界衛生大會」（WHA）是我國展現努力成果的機會及取得重大公共衛生資訊之重要來源，自2017年以來，我方已四度無法出席會議及世界衛生組織（WHO）相關會議及活動，對我國及世界衛生組織都是一大損失，國民黨團對此深表遺憾。

國民黨團表示，回顧自去年底爆發新冠肺炎以來，我國在全民的共同努力及配合下積極防疫及防止病毒擴散，並以各種形式不讓台灣成為防疫的缺口，我方防疫的重要數據、經驗可與世界各國共同分享，並可進一步促進國際交流及經貿往來可儘速回復正常，協助各國就學、就業、經商等國際往來活動不再持續受新冠肺炎此「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC）干擾。我國願為對抗新冠肺炎做出實質的努力及貢獻。

國民黨團呼籲對岸當局，若持續以任何形式打壓中華民國的國際生存空間或以武力恫嚇台灣2300萬全體國民，只會讓兩岸人民的心理距離及實質關係越拉越遠，無助與兩岸關係的推動及發展。

國民黨團強調，在維護「全球衛生安全體系」、「世界健康人權」及「維護全民醫療人權」之全民共識下，參與WHA及WHO相關會議、活動為全民及政府共同的期待與目標，建議政府以「務實的外交作為」展現參與國際社會之能力及企圖心，放棄「政治優先」、「大內宣」的外交決策模式。

國民黨團全力支持政府積極以「務實外交方式」參與國際衛生及防疫工作，展現中華民國貢獻國際社會之決心，並維護台灣2300萬全體民眾基本之健康權。

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