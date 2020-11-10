外交部：累積89國、1786位各國議員　力挺台灣參與WHA

▲世界衛生大會（World Health Assembly，WHA）。（圖／路透社）



記者陶本和／台北報導

針對本次台灣再次因對岸阻擋，無法參與世界衛生大會（WHA）。外交部10日總結各國國會議員對我國WHO案的支持，已經來到89國、1786位議員，以及WMA的支持。此外，美國駐聯合國大使布朗堡格（Andrew Bremberg）也透過錄製影片的方式，呼籲世界衛生組織（WHO）邀請台灣，以實現其「Health for all」的目標。



外交部表示，今年因新冠肺炎（COVID-19)疫情，5月WHA及11月復會皆採線上會議方式，並沒有面對面交流的機會，但我國因防疫有成，迄今已與40國政府官員，醫院、大學或智庫，辦理近百場防疫專家視訊會議，而我方將持續透過視訊或電話會議方式分享「台灣模式」防疫經驗，深化合作。

另外，外交部表示，為進一步落實台灣對全球醫衛做出具體貢獻的承諾，衛生福利部與外交部於WHA復會期間規劃舉辦以癌症為主題的線上會議，邀請美、歐等國相關官員及專家共同切磋交流，論壇成果將適時對外說明。

除此之外，美國駐聯合國大使布朗堡格（Andrew Bremberg）也透過錄製影片的方式，盛讚台灣成功防疫的經驗，甚至慷慨分享技術、捐助口罩與醫療用品，挽救了世界無數生命，他向世界衛生組織（WHO）高聲呼籲，應該讓台灣以觀察員的身份參與世界衛生大會。

布朗堡格在影片中指出，為了阻止台灣參與，世界衛生組織允許一些人將其政治化。他認為，解決的方式很簡單，總幹事應該邀請台灣作為觀察員，參加世界衛生大會，從2009年到2016年都是如此，除了民主選舉後台灣的領導層有所改變，但事實上什麼都沒有改變。

布朗堡格表示，全世界人都經歷了史無前例的疫情大流行之際，我們呼籲世界衛生組織邀請台灣，以實現「Health for all」的目標，讓台灣參與世界衛生大會，並參加世界衛生組織的工作。

▼美國駐聯合國大使布朗堡格（Andrew Bremberg）力挺台灣參與世界衛生大會。（圖／翻攝自YouTube／U.S. Mission Geneva）

