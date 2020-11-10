「台灣應加入WHA」　柯文哲籲中國別再用政治凌駕健康和人權

▲針對台灣今年未能參與WHA，柯文哲10日在臉書呼籲中國不要再用政治凌駕於建和人權之上。（圖／翻攝自Facebook／柯文哲）

記者蘇晏男／台北報導

世界衛生大會（WHA）台灣時間10日復會，儘管許多國家力挺我國以觀察員身分參與，但最終仍因中方阻撓而遭拒。對此，台北市長柯文哲10日表示，健康是基本人權，沒有任何人該被排除，身為首都市長、一位醫生，呼籲中國不要再用政治凌駕於健康和人權之上。

「Health for all是世界衛生組織憲章所揭櫫的精神與目標，健康是基本人權；沒有任何人、任何國家應該被排除在外。」柯文哲10日上午在臉書表示，台灣過去曾以觀察員身分參與世衛大會，分享我國對禽流感、流行病的防治經驗，對全球健康做出實際貢獻；如今新冠肺炎疫情嚴峻，很多人正命懸一線，希望能更即時快速的分享此次台灣防堵疫病的成功模式，搶救更多珍貴性命。

柯文哲強調，身為首都的市長，身為一位醫師，他要呼籲中國，不要再用政治凌駕於健康和人權之上，人類應該互助、齊心抗疫，而非製造障礙。追求健康平權是普世價值，更是全球社會共同利益之所在。台灣不應該被阻擋在世衛門外。

另外，柯文哲也在上傳的圖片中寫道，「台灣應加入WHA，人民健康權不能被忽略」。

由於台灣防範新冠肺炎的傑出成果，今年除了我國14友邦力挺台灣以觀察員身分出席WHA外，由歐洲議會及英法德義等國國會友台議員組「福爾摩沙俱樂部」（Formosa Club）日前也領銜匯集來自歐洲議會及歐洲25國共664位議員，聯名致函世衛秘書長譚德塞（Tedros Ghebreyesus），不僅指出不公平對待台灣，也呼籲其讓台灣以觀察員身分出席WHA。

美國眾議院外委會亞太小組共和黨首席議員游賀（Ted Yoho）則隔空透過推特喊話，在新冠肺炎疫情期間，台灣的應對方式及對全球公衛的貢獻，都證明了在對抗疫情方面，台灣是不可或缺的存在。

不過，台灣參與2020年WHA的機會，最終在中國和巴基斯坦的反對下，WHA大會主席最終裁示接受總務委員會的建議，並未將「邀請台灣作為觀察員參加世衛大會」納入大會議程。