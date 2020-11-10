台灣參加WHA無望！　大會主席宣布：參與案不納入議程

▲世界衛生大會主席裁定不將「邀請台灣參與」一案納入議程。（圖／翻攝自Facebook／WHO）

記者黃翊婷／綜合報導

世界衛生組織（WHO）年度大會「世界衛生大會」（WHA）9日復會，但並未邀請台灣參加。雖然2友邦接力力挺，要求將「邀請台灣作為觀察員參加世衛大會」列入議程，但最終還是被大會主席裁定不納入議程討論。

今年5月台灣的14個友邦曾函請WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），希望邀請台灣以觀察員身分出席世界衛生大會，但我國仍未受邀參與。接著，世界衛生大會於11月9日復會，美國眾議院外委會亞太小組共和黨首席議員游賀（Ted Yoho）隔空透過推特喊話，在新冠肺炎疫情期間，台灣的應對方式及對全球公衛的貢獻，都證明了在對抗疫情方面，台灣是不可或缺的存在。

▲台灣14個友邦曾函請譚德塞邀請台灣參與世衛大會。（圖／路透）

此外，2友邦馬紹爾群島和宏都拉斯也在會中極力聲援台灣。但在中國和巴基斯坦的反對下，大會主席最終裁示接受總務委員會的建議，並未將「邀請台灣作為觀察員參加世衛大會」納入大會議程。

據了解，世界衛生大會是世界衛生組織的最高權力機構，每年一次的會議將決定世界衛生組織未來的政策方向。台灣在2009年至2016年間曾以觀察員的身分參與會議，後來受到中國反對打壓，目前已有連續4年未能受邀參與討論。

►點此看世界衛生大會直播影片。