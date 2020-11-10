台灣無望參加WHA！　 陸外交部：必將失敗「不要再自取其辱」

▲世界衛生大會WHA。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

世界衛生大會（WHA）9日復會，台灣參與案最終仍未能列入大會議程。對此大陸外交部9日晚表示，搞涉台提案必將以失敗告終，並向民進黨喊話，稱停止藉由疫情搞政治操弄，不要再「自取其辱」。

▲中國大陸外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

據《新華社》今（10）日深夜發文，大陸外交部發言人汪文斌於9日晚間，針對台灣參與案最終仍未能列入世界衛生大會議程表示，這充分説明，一個中國原則不可撼動，搞涉台提案不得人心，必將以失敗告終。

汪文斌指出，中國中央政府高度重視台灣同胞的健康福祉，疫情發生以來，多次、及時向台灣通報疫情防控最新消息，對參與全球衛生事務作出了妥善安排；台灣設有《國際衛生條例》聯絡點，同世界衛生組織和各國的信息交流是暢通的、機制是完善的。

汪文斌説，民進黨當局和個別國家逆歷史潮流而動，違反聯大2758號決議和世衛大會25.1號決議，執意搞涉台提案，充分暴露了其干擾大會進程、破壞國際抗疫合作的政治目的。

他進一步表示，高興地看到絕大多數國家重申堅定恪守一個中國原則，許多國家致函世衛組織總幹事表明正義立場；世衛大會連續多年拒絕涉台提案，充分體現了一個中國原則是國際社會人心所向、大勢所趨，不容任何挑戰，「我們奉勸民進黨當局停止借疫情搞政治操弄，不要再自取其辱。」

另外，大陸國台辦9日晚間則回應稱，第73屆世衛大會續會再次作出不將涉台提案列入大會議程的決定，充分說明一個中國原則是國際社會普遍共識和國際準則，在國際上搞「兩個中國」、「一中一台」不得人心，必然失敗。