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忘了改口「川普小贏」？　沈富雄：我是全國南波萬！

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▲▼沈富雄預言拜登勝選。（圖／翻攝自Facebook／沈富雄）

▲沈富雄預言拜登勝選。（圖／翻攝自Facebook／沈富雄）

記者黃巈禾／台北報導

前立委沈富雄在美國大選前，預言民主黨候選人拜登獲勝，從預測「拜登348：川普190」變成「拜登350：川普188」，但當開票過程峰迴路轉，他4日在政論節目上道歉，還改口「川普小贏」。如今拜登勝選，沈富雄9日直言，「預測大選結果，我是全國南波萬」。

沈富雄在臉書表示，挺拜登的選票先投後開，峰迴路轉，一夕變盤，三天定江山，連拜登恐怕都沒有想到「最後一笑」歸自己，如果北卡沒有翻盤，最後結果與他10月19日的預測的比對如圖，自己錯兩州，北卡與佛羅里達，多給拜登44票，成績不算完美無瑕，但總體來講，正確度與內涵的棈準度，「我是全國No.1」。

沈富雄還說，在這場選舉過程中，證明台灣是全世界最荒唐、最激情、最偏執的旁觀者，背後的主因當然是北京的逼統，「讓我們隨川普時代的終結回到理性、中道與寬容，沒有川普，我們仍然可以活下去，而且活得更好，不再隨狂人的起乩而躁鬱。天佑美國！天佑全人類！天佑台灣！」

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