ABC新聞稱蔡英文「泰國總統」　網友笑翻：不用分那麼細

▲ABC News將總統蔡英文,誤植為「泰國總統」。(圖/翻攝自ABC News庫存頁面檔)



記者林彥臣/綜合報導

美國總統大選的結果不只美國風波不斷,後續效應也在台灣餘波盪漾。美國媒體ABC新聞(American Broadcasting Company)報導各國元首透過推特祝賀當選的拜登,但是在台灣總統蔡英文的部分,卻誤植為「泰國總統」蔡英文。

▲ABC News隨後已經將誤植的部分,更正為「台灣總統蔡英文」。(圖/翻攝自ABC News)



ABC新聞一則題為《歡迎回來美國!世界各國領袖回應拜登的勝利》(Welcome back America!' World leaders react to Biden's apparent win)在蔡英文推文回應的部分,誤植為泰國總統蔡英文(President of Thailand Tsai Ing-wen),雖然後來已經更正為台灣總統蔡英文(President of Taiwan Tsai Ing-wen),但還是被台灣的網友截圖,而且在庫存頁面檔中也還能夠看見誤植的報導。

▲有網友說台灣跟泰國都是「奶茶聯盟」不用分那麼細。(圖/奶茶通俗學Milktealogy授權提供)



台灣網友在PTT政黑板(HatePolitics)上回應表示,「也不錯啦,美麗的誤會,女總統」、「真的有換到國際地位提升 泰國地位>>>台灣」、「驚!我們什麼時候佔領泰國的,怎麼睡個覺就歸我們管了」、「大家都是『秦』國人,不要分這麼細XDDD」、「是外媒幫台灣升級了吧!泰國領土大 聯合國會員 建交美國泰王才應該生氣啊」、「左媒水準不意外 不過台泰都是奶茶聯盟 不用分那麼細」。

▲泰國沒有總統,元首是現任泰王瓦吉拉隆功(Vajiralongkorn)(圖/路透)



事實上,泰國當然沒有總統,元首是國王瓦吉拉隆功(Maha Vajiralongkorn),實質政治領袖則是總理帕拉育(Prayut Chan-ocha)。