張競強調總統推文不是賀電　賀函送到拜登「國安團隊」是大學問

▲蔡英文用推特祝賀拜登，在台灣政壇持續引發風波。（合成圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

2020美國總統大選儘管開票結果出爐，但是對於總統蔡英文用推特祝賀拜登，卻在台灣持續造成風波。民進黨立委王定宇甚至對於「是否有管道發送賀電」槓上軍事專家張競。張競對此強調，總統推文不是賀電，而且賀函能夠送到拜登哪個層級的幕僚，才是大學問。

根據中華戰略學會研究員張競接受TVBS政論節目《新聞大白話》指出，推文不是賀電，賀電是中華民國總統依據中華民國法定權力，而且有一定的作業程序，必須由外交部擬好稿件再上呈到總統府，總統府要依序核稿、校對文字，然後透過外交電文管道送到美國。

▲中華戰略研究學會研究員張競。（圖／記者任以芳攝）



張競接著表示，送到美國之後就很講究，假如交情不夠，等於只是知道拜登陣營總部在哪裡，沒有管道只是把賀函送到門房的收發處簽收，如果厲害一點能夠打通管道，就要看是否能夠見到拜登的心腹、親信，還是一般的幹部。

張競指出，賀電能夠交到什麼層級的官員，未來是否能夠在國安或外交團隊之中任職，這都饒富學問，真正厲害的就是駐美代表能夠帶著賀函，親自交給拜登本人，從這些應對進退的過程就能夠看得出來「我們燒香燒得足不足」。

▲張競認為，駐美代表蕭美琴能夠將賀函送到什麼層級，是相當重要的指標。（圖／記者李毓康攝）



張競強調，外交就是要搞好人際關係，而且要注重人情味，今天哪兒會找不到發信給拜登，用E-mail傳送過去「冷冰冰的」那些都是白做工，用個人的推特發文不是國家正式的賀電，國家正式的賀電要根據行政程序執行，駐外館處也要將送去的過程回報給外交部，再根據對方接見的狀況研判，未來關係是否需要再加把勁，還是處在安心狀態，如果有本事的話就是能夠「再通一次電話」。

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