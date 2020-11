90％有效！拜登回應「輝瑞疫苗」：還需要數個月普遍接種

▲輝瑞疫苗實驗數據顯示90%有效。(資料照/路透)



記者林彥臣/綜合報導

跨國製藥公司輝瑞(Pfizer)與德國生物技術公司BioNtech宣布,試驗數據顯示Covid-19疫苗有效率為90%,消息一出美股應聲大漲,美國總統川普也在推特轉發強調這是一項「好消息」。總統當選人拜登也對此做出了回應。

根據《彭博社》駐白宮記者雅各布斯(Jennifer Jacobs)推特公布了一份聲明,拜登表示,昨晚已經知道消息,儘管輝瑞疫苗有消息,但在美國普遍疫苗接種還需要長達幾個月的時間,也感謝研發疫苗人員,報告呈現的結果確實是一項好消息。

▲拜登強調,疫苗普遍注射還有好幾個月。(圖/達志影像/美聯社)



根據《紐約時報》報導,輝瑞公司公布期中分析結果,在43000多名接受兩劑疫苗或安慰劑的志願者中,取前94名確診Covid-19病例進行研究。研究發現,94名感染者中有超過90%的人都是接受安慰劑治療的患者,只有不到10%的感染者是接種疫苗。

輝瑞表示,計畫繼續按照美國食品藥物管理局(FDA)的要求,對所有接受兩劑疫苗的志願者進行為期2個月的觀察後,再尋求FDA的緊急使用授權。輝瑞稱,預計在11月第三周達成此目標。

Biden's statement on the news that Pfizer is getting closer to an effective coronavirus vaccine.



He starts off by saying he already knew the news last night.



And says it'll be months before there's widespread vaccination. pic.twitter.com/ReWa1nIniL