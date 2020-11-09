CNN報導「說服川普認輸」　第一夫人秒打臉：每張合法選票都要算

▲美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國總統大選在經過一番波折後落幕，雖然當局尚未發出聲明，但美國媒體普遍認為拜登已經贏得此次的選戰。不過現任總統川普似乎尚未放棄，連日指責選舉不公，原本外媒傳出連第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）也打算勸說放棄，但她在9日發了一則推特，瞬間打臉外媒說法。

根據CNN在台灣時間9日報導，知情人士透露，儘管第一夫人梅蘭妮亞並未公開對選舉發表評論，但她已在私下加入核心幕僚的陣線，建議川普是時候該接受失敗的結果了。

不過就在CNN報導後不久，梅蘭妮亞就在推特上表示，「美國人民應該要進行公正的選舉，每張合法的（不是非法）選票應該都要被計算在內，我們必須以透明公開的方式保護屬於我們的民主」，此文一出，無疑是賞給CNN一個響亮的巴掌。

據悉，CNN一直以來反川普的政治立場明確，不只在此次選戰中大篇幅地報導有利拜登而不利川普的文章，其實早在川普於2016年美國總統選戰期間，就有類似的操作手法，甚至有「CNN淪為民主黨官媒」一說。