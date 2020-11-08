新加坡入境鬆綁「持陰性證明無需檢疫」　羅一鈞：台灣暫不跟進

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎全球疫情升溫，但新加坡卻反其道而行，針對中國大陸與澳洲部分省份，只需提出陰性證明就無需檢疫措施。被問到該做法是否有風險？台灣是否會跟進？指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞回應了。

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／記者張榮恩攝）

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羅一鈞表示，新加坡會祭出此措施，是在「可以容忍一些境外移入個案」的前提下做出考量，因為新加坡檢驗量能有限，無法幫每個商務旅客都做機場採檢，才會強調要有檢驗陰性證明，把責任歸屬在入境前。商務人士入境後，則採取軟性防疫措施，下載國內接觸者追蹤APP每天回報健康狀況，交給國家做健康管理與追蹤。

雖然新加坡防疫作為看似可省力省時，但羅一鈞強調，我方不會跟進該作法。目前指揮中心認定的安全防疫措施，仍是入境14天都需在防疫旅館或家中進行居家檢疫，並透過電子圍籬或送到集中檢疫所坐高強度管理，如此一來，才能防堵潛在感染者與民眾接觸。

羅一鈞說，新加坡的防疫作為，冰島在6、7月也曾經試過類似政策，入境者只要提出陰性報告就能回到社區，但後續陸續有社區傳播發生，指揮中心目前依然採從嚴管理，但無論是商務泡泡或居家檢疫，自6、7月以來都有放寬趨勢，文化部也有專案核准藝術家來台措施，希望透過逐步規劃，確保執行面不會產生防疫破口。