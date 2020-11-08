麗寶賽車場辦滑步車競速　300「超萌選手」上場超療癒

記者李忠憲／台中報導

麗寶國際賽車場8日舉辦別開生面的競速賽，300位2-6歲小小選手齊聚一堂，參加滑步車競速比賽。雖然上午風大延賽1小時，仍不減選手奪冠意志，除了參賽裝備令人大開眼界，家長在一旁加油打氣聲不斷，讓現場熱鬧非凡，堪稱麗寶史上最萌賽事。

▲麗寶賽車場舉辦滑步車競速，300位小小選手齊聚角逐冠軍，讓大家直呼好萌。（圖／麗寶賽車場提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

已是「亞洲最佳卡丁賽道」的麗寶國際賽車場，今天上午由中華泰萌運動發展協會主辦「第2屆國際車王爭霸賽」滑步車競速比賽。300位男女小小選手年紀屆於2至6歲，即使如此，每個人一身裝備都十分專業，毫不馬虎，更有家長組成啦啦隊、應援團，幫寶貝加油打氣，場面熱鬧。

▲▼300位小小選手一身專業裝備，起跑後認真加速。（圖／麗寶賽車場提供）

主辦單位表示，上午因為現場風勢過大，延後1小時開賽。整個爭霸賽共分3個競速賽道，在卡丁賽道上用角錐與橫桿圍成競賽賽道，2-3歲組別挑戰路線為200米、4歲組別為250米，5-6歲及不分年齡的open組則需挑戰280米的長賽道，包含約70米的直線加速區以及微上坡的彎道關卡等，考驗小小選手對於路線的熟悉度與配速能力。

另外，滑步車運動始於歐美國家，外觀很像腳踏車但少了踏板，在設計上車身較扁、坐墊較低、輪胎較寬大，重量輕巧，外觀減少突出零件，提升安全性，挑戰性、難易度適中，特別適合2-6歲學齡前的孩童，對於肢體肌肉及左右腦之發展有極大之助益。

起跑聲一響，小小選手立刻蹬地加速往前衝，短短的腿動得十分有勁，一旁「跑起來! 加油、壓車、縮腿」等鼓勵話語不絕於耳。其中最受矚目、狀況最多的當屬年紀最小的2歲男、女組別，甚至還有吸著奶嘴參賽的小萌童，搖頭晃腦的模樣相當可愛。

▲小選手黃郁修在車頭綁上3隻小豬玩偶。（圖／麗寶賽車場提供）

桃園小選手黃郁修說，他玩滑步車已有半年，車上綁上3隻小豬可愛玩偶，希望玩偶能陪同一起參賽，今天最大目標不是奪冠，而是全程完賽。

麗寶國際賽車場表示，秉持為安全而生，為速度而跑為活動精神，從滑步車運動培養運動家的精神，從運動中學習肢體控制與協調，麗寶敞開雙臂歡迎各項賽事運動都能來此舉辦，持續推廣RACING IS LIFE 全民運動。