影／新冠肺炎一週增19例境外移入「創4月來新高」　這國家佔最多

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎本週新增19例境入個案，為4月單週新增22例以來最高。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，這與國際疫情和國內開放程度成正相關，指揮中心為此也祭出因應措施，避免重現4月家庭內或社區內不明原因病例發生。

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／記者張榮恩攝）

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羅一鈞表示，近期境外移入病例仍以菲律賓及佔大宗，因為國內對社福類產業移工仍有需求，勞動部也與指揮中心協調能否增加開放人數，因應國內服務壓力，加上國際疫情變得嚴峻，因此反映在境外移入人數上。

指揮中心今（8）日公佈4例境外移入個案，分別為印尼籍女性與菲律賓籍男性，其中20多歲菲律賓籍男性移工（案577）是在10月16日入境，來台前已於當地進行自費PCR檢驗陰性，來台完成14天居家檢疫前，於10月29日進行PCR採檢陰性，在防疫旅館進行7天自主健康管理後，由仲介安排到醫院進行自費採檢，卻檢出陽性，後轉到他院採檢又為陰性。

為求謹慎起見，指揮中心再安排第二次採檢，11月6日檢驗結果出爐，PCR與抗體都是陽性，排除偽陽性可能，列入確診案號。但Ct值僅35，加上抗體陽性，懷疑已感染一段時間，不具社區傳染性，但仍有36名接觸者被列為居家隔離和自主健康管理對象。

羅一鈞表示，全球疫情升溫，歐洲、美洲、亞洲病例數也持續增加，與4月情形有點類似，指揮中心會保持戒慎恐懼態度，持續監測14天集中檢疫或自主健康管理期間，是否有對社區產生威脅，以免重現4月小規模家庭或社區不明原因病例出現，也嚴防台灣疫情跟進國際，進入第二波高峰。

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