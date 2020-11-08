熟女與父吵架負氣離家半年　正妹警一句「你是我要找的人」破心防

記者李忠憲／台中報導

「你跟我們找的人很像！」林姓女子日前某晚大包小包出現在台中公園外的公車站牌附近，引來巡邏員警關注。正妹女警余珮毓見對方不願配合，改採同理心突破心防，順利查出她是失蹤人口。余員除通報她家人報平安撤銷協尋外，也提供泡麵零食給她果腹，最後送她最愛吃的「芝麻桃酥」，林女離去前也致謝表示，她會盡早回家！

▲女警余珮毓突破心防，找到失蹤協尋半年的女子。（圖／記者李忠憲翻攝）

第二警分局公園派出所所長程錫國與警員余珮毓進行公園內巡邏時，在精武路近一中街的公車站排附近，發現一名中年女子雙手大包小包，神情呆滯，在站牌附近徘徊，2警立刻上前關心。

▲女警余珮毓陪伴失蹤女子散步回派出所。（圖／記者李忠憲翻攝）

女警余珮毓經多次詢問，女子卻都避重就輕，防備心很重。余員改採溫情攻勢，問她「你是不是很久沒回家了」、「你跟我們找的一個人很像」、「身分證號碼有沒有」等，女子還半信半疑說，「有人報案找我喔」、「為何要找我」，最後勉強提供。余員一查，果然發現女子就是41歲林姓女子，家人通報失蹤已半年，余員當下直呼「你就是我們要找的那個人」。

▲▼失蹤女到派出所品嘗剛泡好的泡麵及零食果腹。（圖／記者李忠憲翻攝）

余員關心林女「吃飯了沒」，林回稱「只有吃一點點」，立刻主動說要泡泡麵給她吃，吃完填寫一些資料就讓她走，不用擔心，隨即先帶她回去安置。林女才講出內心話說，她因為跟住豐原的父親感情不睦，才會獨自外出。

余員除鼓勵她多跟家人溝通，也用電話聯繫林女父親告知好消息。林父得知後十分高興，直說「人沒事就好！平安就好！」並請她代為轉達父親的思念。辦完手續後，余員也贈送林女愛吃的芝麻桃酥，林女除了致謝外，也表示會盡速回家。

第二分局長蔡元戎表示：「家是講愛的地方，不是講理的地方。」親子之間難免因立場不同，偶有爭執，唯有相互坦誠，才能真正解決問題。臺中公園是臺中市歷史最為悠久的公園，更是臺中市的地標，為了讓民眾日夜皆能暢遊公園，臺中公園派出所特別針對園區治安重點加強巡視，展現警方對守護「治安」及「婦幼安全」的決心，讓大家能「Fun遊」公園好安心。

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