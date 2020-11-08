馬友友來台表演不能接觸民眾　「隔離7天採檢陰性」就可演出！　

記者趙于婷／台北報導

大提琴家馬友友本月來台表演，但因正值新冠肺炎防疫期間，不少藝文演出都受到影響，必須提出專案計畫。中央流行疫情指揮中心目前已核准馬友友團隊提出的計畫，預計11/10在台灣開始有表演行程，但所有人入境一樣要在防疫旅館待滿14天，第7天採檢陰性，可在做好防護前提下從事行程表演，但不能和民眾有近距離接觸。

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組羅一鈞副組長。（圖／資料照）

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指揮中心醫療應變組羅一鈞副組長指出，根據團隊提出的計畫，11/10會開始有國內表演行程，且會有好幾天，台灣的SOP是從入境開始，按照規定在防疫旅館待滿14天，前7天是完全不能出去活動，第7天期滿採檢陰性，就可戴口罩等防護措施，進行計畫書提出的行程表演。

不過馬友友來台表演前，就有在出發地先自主檢康管理7天。對此，羅一鈞說，出發前的自主檢康管理指揮中心管不到，且台灣也沒有法律可以去約束對方在其他國家要怎麼做，那是廠商跟表演者的合約，入境台灣就是照台灣的SOP，在做好防護的前提下從事計畫書的活動，不能搭乘大眾交通工具，要專車專人接送。

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