4境外移入分別來自印尼、菲律賓　菲籍移工「時陰時陽」4採確診

▲指揮中心醫療應變副組長組羅一鈞。（圖／記者徐斌慎攝）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（8）日公布國內新增4例境外移入新冠肺炎確定病例，醫療應變副組長組羅一鈞表示，4名個案分別來自印尼、菲律賓，其中20多歲菲律賓籍移工（案577）是在檢疫期滿7天後自費採檢確診，衛生單位已掌握個案接觸者共36人，30名同班機接觸者、2名專車司機列為自主健康管理，4人為專車同車乘客，列為居家隔離。

指揮中心指出，案575及案576均為印尼籍女性，年齡介於30多歲至40多歲，10月24日搭乘同一班機來臺工作，11月6日檢疫期滿前進行採檢，皆檢出陽性並於今日確診，目前住院隔離中。2名個案來臺迄今均無症狀，且集中檢疫期間未與他人接觸，因此無匡列接觸者。

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案577為菲律賓籍20多歲男性，10月16日來臺工作，入境迄今無症狀，10月29日檢疫期滿前採檢結果為陰性。個案於10月31日檢疫期滿後，至防疫旅館進行自主健康管理，並由仲介安排於11月5日至醫院自費採檢，於今日確診，目前住院隔離中。

案578為菲律賓籍10多歲男性，10月25日來臺就學，入境迄今無症狀，11月7日進行檢疫期滿前採檢，於今日確診，目前住院隔離中；其餘16名同車學生檢疫期滿前採檢結果均為陰性。由於個案來臺集中檢疫期間接觸人員均有適當防護，因此無匡列接觸者。

根據指揮中心統計，國內目前累積577例確診，分別為485例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡，523人解除隔離，43人住院隔離中。

指揮中心再次提醒，自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。