兒偷抽菸沒證據！爸出「心機1招」抓到把柄　網驚呼：滿滿的套路

▲媽媽發現兒子抽菸，但是手上沒有證據。非本文當事人。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者施怡妏／綜合報導

許多小朋友在求學階段時，會因為好奇開始接觸香菸，一名女網友表示，媽媽最近發現弟弟似乎學會抽菸，但手上沒有證據，於是聰明的爸爸使出超強絕招，拿給弟弟120元，請他幫忙去買X星香菸。弟弟下一秒直接說「不夠啊！還差5元！」立刻抓到把柄，網友們驚呼連連「果然薑是老的辣！」

原PO在臉書「爆廢1公社」發文，媽媽發現弟弟似乎學會抽菸，於是跟爸爸說了這件事情，但是手上沒有任何證據，爸爸聽完之後說「你確定？交給我處理」。原PO表示，平常都是爸爸自己去買菸，某天吃飽飯之後，爸爸從口袋拿出120元給弟弟，「幫我去買包X星」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

天真的弟弟看了手上的錢，卻說「不夠啊！還差5元！」無意中說漏了嘴，意外洩露自己知道香菸的價錢，根本就是不打自招。爸爸聽完之後，轉頭對媽媽說「確定了！打吧！」原PO在一旁驚訝直呼「滿滿的套路！」

▲爸爸使出超強套話技巧，讓兒子不打自招。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

貼文一出後，許多網友大讚爸爸的套話技巧，「這爸爸真接地氣」、「爸爸老江湖啊，沒抽煙的我們還真不知各品牌菸多少」、「抓到了厚」、「以前怕被聞手指的菸味，還用免洗筷夾著菸抽啊」。

也有不少網友驚訝「現在一包竟然125元了」、「40元的菸漲了3倍多，薪水卻都沒漲到 」、「原來漲了3倍，我上次買X星的時候還是40元」、「真懷念40元的時候」、「而且有些地方漲到130元了」、「當年兵營才賣38元」。

《ETtoday新聞雲》貼心提醒：抽菸有害健康！