抓包外遇她果斷離婚！5個月後「前夫哭著回來」痛快炸

▲原PO發現先生外遇，快刀斬亂麻地決定離婚。（示意圖／CFP）

網搜小組／鄺郁庭報導

這個結局讓人大呼痛快！一名女網友日前投稿《靠北婚姻2.0》，說她跟前夫從國三就交往，6年後結了婚，一路在一起13年，一起撫養3個小孩。今年初她意外發現先生外遇，最後決定離婚。沒想到5個月後，男方哭著回來求她、討贍養費，女網友則是毫不留情「你自己的選擇你自己承擔！」帥炸一票網友。

「我跟丈夫從國三相戀到至今已經13年了，我與丈夫結婚今年已經第7年了，也有了3個孩子……」女網友文中表示，今年初，她發現先生在收到薪水後的隔天，都會固定轉帳1～2萬元到一個戶頭，於是起了疑心。一問之下，丈夫坦承外遇，「他很堅定的告訴我，那女生比我年輕，『她沒有工作，我必須養她，不然她只能四處跟人家借錢生活』。」

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原PO於是找人打聽，得知女子已經不是第一次介入別人家庭，所以她便做了選擇，「我做了選擇……告訴了孩子，我將與他們的好爸爸離婚」，小孩聽到後都支持她的決定，最後也真的離婚收場。

▲小三最後受不了原PO前夫沒錢，決定分手。（示意圖／CFP）

女網友透露，談離婚的時候，先生毫不猶豫放棄3個孩子的撫養權，「先生說他不想與那個她住在我生活過的地方，也給了我（房子）」，還給了她戶頭裡百分之80的錢。結果2人4月初離婚，前夫9月中就回來哭著求她還錢，「他說因為他沒有錢了，女生要跟他分手。」

原PO沒有答應，心想「你自己的選擇你自己承擔，她好到讓你可以不要孩子，淨身出戶也甘願，你現在回來求我幫忙你挽回她？」女網友最後說，前夫目前每天打電話要借錢，甚至打給孩子討，忍不住勸世「希望不要去犯賤原諒一個會出軌的人，出軌只有分零次跟無數次。」

貼文一出，不少人直呼很爽快，「男的遇到專業小三還以為自己遇到真愛，活該啦」、「各人造業各人擔」、「你非常棒！讓前夫自己承擔所謂的真愛吧」、「這是最近看的故事最大快人心的」、「房子賣掉去買別的地方，妳跟孩子的手機號碼也全換掉讓他找不到」、「很敬佩妳快刀斬亂麻的勇氣與決定。」