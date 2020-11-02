►獨／【博士陽光師是渣男1】遭控帶女大生回家親熱 分手嗆：別在校園哭

記者張君豪、陳以昇／台北報導

台北市某私立大學驚傳老師與女學生約會且涉性騷疑雲案件！現職該校語文教學中心的黃姓專任助理、遭曾任教畢業女學生C小姐指控：黃老師從她大三期間就邀約她返家約會，甜言蜜語稱「覺得你很好，考慮把妳當作結婚對象」，兩人交往過程中，黃男不斷編織他想成家立業的美夢。

▲台北市某私立大學黃姓專任助理教授遭女學生指控劈腿交往，並出示多項證據佐證。（圖／記者張君豪翻攝）

交往過程中，黃老師多次對女學生上下其手，不但邀女學生返家滾床吃晚餐，甚至還在搭乘捷運時趁機撫摸女學生胸部；儘管C女覺得互動進度太快，但因對方是老師且強調願意以結婚為前提交往，女學生也對2人美好未來十分憧憬。

▲台北市某私立大學黃姓英文助理教授遭女學生指控劈腿交往，C女畢業後不再隱忍出面指控。（圖／記者張君豪攝）

結果C女今年畢業後，黃男約她在校園內談判，開口就說：「我想我們還是當朋友就好！」C女當場痛哭淚流滿面，黃還抱怨女學生：「妳別這樣、這裡有監視器，被錄到會影響我的教學生涯！」女學生出面指控：「黃根本就是個玩弄女學生感情的愛情騙子。」

▲圖為兩人約會時C女拍攝黃老師家中空景，經檢視照片中可看出女學生持手機的倒影。（圖／記者張君豪翻攝）

對此《ETtoday新聞雲》記者展開調查，C女提供多張黃師位於新北市淡水區竹圍社區大樓內的照片，其中一張拍攝客廳落地玻璃的照片，依稀看得出女學生持手機的倒影。

C女向記者表示，她在2018年大二選修黃老師的「進階專業英文」，課程中有向黃老師發問，雙方互動良好；後來黃男會開始邀約C女外出用餐，甚至搭乘學校教授專車下山約會，黃男在通勤時告訴C女自己家庭背景：父親是警政署高階警官退休，母親則是中華電信退休人員。

甚至向女學生表示因為爸媽想要抱孫子，他想要儘快結婚成家，希望與女學生以「結婚為前提交往」，從2018年底開始，C女曾多次受邀前往黃老師位於淡水竹圍的住宅「研究課業」，黃男在兩人私密師生戀期間，不但多次牽手、擁抱親吻女學生，女生還下廚煮飯兩人共享甜蜜晚餐。

▲台北市某私立大學黃姓英文助理教授遭女學生指控劈腿交往，兩人曾在老師竹圍住處共進晚餐。（圖／記者張君豪翻攝）

此外，2019年5月間C女前往黃老師家中約會，黃男還在自家登入學校英文系的校務系統，透過電腦調閱出部分女學生資料詢問C女：「想不想看一下妳同學成資資料？」，C女以「這樣很壞，侵犯同學隱私有點缺德」拒絕。

黃老師故作輕鬆狀向女方表示，說自己「用這方法認識學生很快」，還說自己在校內多次遭到包含中文所、外籍女學生等多女向他告白，炫耀自己的男性魅力。



女學生當晚親自下廚做飯給黃老師吃，黃男情話款款：「我好感動，第一次有女生做飯給我吃！」黃發現女學生喝冷咖啡甚至搶過來：「妳的給我喝，我泡杯熱咖啡給妳，女生喝冷的不好！」甚至C女用餐完畢到廚房洗碗，黃老師還拿出乳液幫C女塗抹手部和頸部；甚至拉著女學生進入浴室，稱稱自己住宅離基督書院很近，可以聆聽到該校音樂系學生練琴的樂音。

C女指出，過程中，黃老師拉著她在自家床上和沙發上多次抱住他，並用手、嘴輕吻撫摸她胸部、甚至隔著褲子用下體碰觸她，但過程中C女覺得進展太快拒絕發生性關係。上述內容除了女學生挺身受訪指控外，過程也有錄音檔證實C女所言。

《ETtoday新聞雲》記者接獲C女指控後，主動以電郵向該校黃老師查證，黃老師全盤否認指控，強調自己嚴守教師倫理，絕無與女學生親密接觸，也無找女學生返家約會情事、直到記者赴新北市淡水區竹圍某咖啡廳與黃老師訪談，黃老師仍否認師生戀，強調絕無帶C女返回住處等任何違反教師倫理情事。

但訪談隔天，黃老師發電郵給記者坦承：「我回來想了好久，陸續記起一些事，C女去年確曾來我家2次，因待客之道請她在客廳坐，介紹我家，也曾帶她到我家頂樓讀書」；至截稿前黃老師否認與C女親密接觸。但根據C女提供錄音檔、LINE對話截圖、通話紀錄、照片佐證，黃師確曾多次邀約女學生返家，對話內容赤裸甜蜜讓人心跳加快，該私立大學則允諾將會召開性平會，釐清這起師生戀疑雲。

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