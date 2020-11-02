　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／【博士陽光師是渣男2】高階警父扮柯南護子　下跪發誓突「恢復記憶」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者陳以昇、張君豪／台北報導

台北市某私立大學語文中心專任助理教授黃姓老師，擁有留美博士高學歷，斯文俊帥外表，授課溫雅風趣談吐，在校內英文系有相當高的知名度，甚至也在台灣、東吳大學受邀兼課，根據C女透露：黃老師對校內有眾多女學生告白、愛慕相當自豪，私下帶C女多次返家親密接觸。

▲台北市某私立大學黃姓英文助理教授遭女學生指控劈腿交往，並出示多項證據佐證。（圖／記者張君豪攝）

▲台北市某私立大學黃姓英文助理教授遭女學生指控劈腿交往，圖為黃老師與女學生在住處頂樓讀書和出遊購買飲料畫面。（圖／記者張君豪翻攝）

黃老師與女學生交往期間毫不避諱，女學生在校期間，多次邀C女搭乘文大教授專車通勤，涉世未深的女學生懷著對愛情的甜蜜憧憬，卻儼然成為黃老師呼之則來的親密禁臠，交往期間黃老師還告誡女學生：「不能跟別人說你來過我家」記者查訪過程則有如擠牙膏般的八點檔鄉土劇，顯示黃男為保教師職位不擇手段，過程讓人搖頭嘆息。

《ETtoday新聞雲》記者今年10月初透過文大校方電子郵件向黃老師詢問，黃老師10月7日回信強調：「教學期間潔身自愛，絕無帶女學生返家，或與女學生有親密接觸」但黃8日來信強調：「自己有女朋友，加上和C女年齡差距很大，沒有和女學生單獨約會、親密互動，但為了安撫女學生，曾簡訊勸勉女方好好讀書，很多事等畢業再說。」

▲台北市某私立大學黃姓英文助理教授遭女學生指控劈腿交往，並出示多項證據佐證。（圖／記者張君豪攝）

▲台北市某私立大學黃姓英文助理教授表示僅有傳簡訊關懷過女學生，但女學生秀出師生LINE對話打臉黃老師。（圖／記者張君豪翻攝）

黃老師10月間陸續接受《ETtoday新聞雲》記者訪問，過程中，儼然把受害女學生描述成一個暗戀老師的跟蹤狂，黃抱怨女學生喜歡他，多次跟蹤他搭捷運同站下車，讓他相當困擾，甚至反控女學生曾經一段他在台北市士林區等公車的畫面，指控女學生跟蹤偷拍。

但經記者查證，女學生說明該段影片是該私立大學英文系另名楊姓女學生所拍，她在網路平台看到，才傳給黃老師提醒他：「你被學生偷拍了」；卻遭黃男移花接木，向記者反控是C女跟蹤偷拍，記者看過C女提供的畫面原檔，影片上面確有另名女學生的帳號，但黃老師給記者的影片，卻故意把另名女學生的帳號資訊刪除，栽贓意圖相當明顯。

▲台北市某私立大學黃姓英文助理教授遭女學生指控劈腿交往，並出示多項證據佐證。（圖／記者張君豪攝）

▲女學生受訪時曾一度情緒激動，表示黃老師根本就是說謊的愛情騙子。（圖／記者張君豪攝）

更誇張的是，記者提示證據細節後，黃老師更在10月18日晚間與記者約在淡水竹圍某咖啡廳約訪，黃男由父母親陪同出席，黃父親是警政署3線2星高階警官退休，黃老師當天說明，自己因課堂教授「進階專業英文」講解社會學關於都市計畫部分，才會在課堂上介紹自己家裡的布局、結構；黃老師聲稱C女因上過該課程，才能掌握他居家環境據此指控。

黃老師並秀出兩段課程影片，拍攝的都是他位於淡水竹圍住宅的空間說明「我總不能拿別人的隱私來當課程介紹，我只好拍我自己家」但記者明確告知，C女提示的證據並非課程影片，過一會兒黃老師又秀出10多段照片影片擴大解釋，但記者告知C女明確指出黃老師家中擺設細節，與黃所說課程影照內容無關。

訪談過程黃老師父親充分展現警政署組長退休高階警官的專業能力，當場質疑C女指控的證據力，並要求記者出示相關證據取得信任，黃母則認為C女提供給的影片照片、錄音可能她P圖變造，勸記者莫遭挾怨報復女學生利用，黃家人強調：「我們一家都是基督徒、他爸曾要他到教堂下跪發誓，黃老師絕對沒有帶女學生回家」

▲台北市某私立大學黃姓英文助理教授遭女學生指控劈腿交往，並出示多項證據佐證。（圖／記者張君豪攝）▲台北市某私立大學黃姓英文助理教授遭女學生指控劈腿交往，並出示多項證據佐證。（圖／記者張君豪攝）

▲私立大學黃姓英文助理教授控劈腿，當記者找黃老師面訪隔天，黃男母親多次致電女學生。（圖／記者張君豪翻攝）

對質過程黃家人不斷試探記者所有的證據，甚至媒體將C女知悉黃老師父母職業身分問題提問，黃老師又有一套說法，表明自己曾因課程需要，向全班同學介紹自己父母，但實際上，C女提供錄音顯示，黃老師是在文大教授專車上和女學生談感情時，鄭重介紹自己家庭，C女多次跟老師回家約會，甚至幫老師煮晚餐過程也有照片和錄音檔，顯示兩人親密互動程度，但黃家人異口同聲反控女學生單相思由愛生恨。

更離譜的是，記者專訪黃家人隔天，黃老師母親就不斷致電記者、和被性騷女學生，意圖在該大學召開性平、校評會前夕干擾女學生，行為嚴重違反校園性平調查原則，黃家人齊心要幫黃老師保住教職及教學聲譽，但相較單純女學生遭老師劈腿大談師生戀狠甩過程，看起來格外諷刺。

 【其他新聞】

►獨／【博士陽光師是渣男1】遭控帶女大生回家親熱 分手嗆：別在校園哭

►獨／【博士陽光師是渣男2】高階警父扮柯南護子 下跪發誓突「恢復記憶」

►【博士陽光師是渣男3】劈腿把女大生撩回家 展現權威：要看同學成績嗎

·修護力強大

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
六月5歲兒過敏「爆棄養3隻貓」　網怒開砲：最壞身教
快訊／北市38歲警沒來上班　驚見倒臥家中猝死
勞保付一輩子可能一場空　3種人領不到老年給付退休金
快訊／接種流感疫苗後　又增1例死亡
案發現場／劫獄6囚飲彈排「詭異梅花」　生前打給他：我死了家裡
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／桃園大溪民宅大火！1男子命喪火窟　弟弟外出聞死訊嚇壞

快訊／嘉義民宅竄火光！1男「吸入大量濃煙」無生命跡象　送醫搶救

國道5車追撞…1女「身體斷兩截」卡車底當場慘死！轎車壓成鐵餅

快訊／北市38歲警員陳屍家中客廳！上班未出勤被發現已猝死

高一妹被繼父問「破處了沒」！她嚇哭鎖房...親媽回「是關心」網全怒了

大同董座換人後…投保中心續咬林郭文艷解任董事　律團要找出陸資

11歲時遭拋棄連撲滿也被拿走　她20年後成律師「控父遺棄」

林口交流道科技執法抓違規1天812件　不遵守標誌標線佔最大宗

萬華民宅竄濃煙...他拿打火機燒衣！倒楣鄰居送醫命危

快訊／逼討澎恰恰巨債藏鏡人抓到了！遠航張綱維+台南擔仔麵駙馬爺也落難

女大生雙親抵台「直奔高雄認屍」　轟校方狀況外！主任＆學務長請辭

網瘋傳「5開外送哥」月入50萬up 他解答：日拚60單月薪10萬左右

潘逸安結婚！八點檔熟面孔都來惹　六月.謝承均十指緊扣：昨天在一起的

冷血！變態魔殺女大生毫無悔意 看守所每天「吃好睡好」行為舉止正常

天母大媽人肉佔位指遠方：車到了　秒遭diss惱羞辱罵「垃圾去Ｘ！」

潘逸安大婚..老婆超忙瘦到39公斤　他「不懂流程」她爆：放我一個人退場

劉在錫自曝「19歲初吻」！全場超質疑　車太鉉猛攻：20多歲是他最醜的時候ＸＤ

《動力火車》花蓮飆唱《永遠不回頭》喊：很累！！　新歌首唱《忠孝東路走九遍》第二集

道士開鐵桶驚見「沉冤16年白骨 」他嘆上香也不敵怨氣：已衰半年

馬來西亞女大生擲筊1次就允杯！　父母行兇座車旁招魂：我們回家

快訊／桃園大溪民宅大火！1男子命喪火窟　弟弟外出聞死訊嚇壞

快訊／嘉義民宅竄火光！1男「吸入大量濃煙」無生命跡象　送醫搶救

國道5車追撞…1女「身體斷兩截」卡車底當場慘死！轎車壓成鐵餅

快訊／北市38歲警員陳屍家中客廳！上班未出勤被發現已猝死

高一妹被繼父問「破處了沒」！她嚇哭鎖房...親媽回「是關心」網全怒了

大同董座換人後…投保中心續咬林郭文艷解任董事　律團要找出陸資

11歲時遭拋棄連撲滿也被拿走　她20年後成律師「控父遺棄」

林口交流道科技執法抓違規1天812件　不遵守標誌標線佔最大宗

萬華民宅竄濃煙...他拿打火機燒衣！倒楣鄰居送醫命危

快訊／逼討澎恰恰巨債藏鏡人抓到了！遠航張綱維+台南擔仔麵駙馬爺也落難

安力-KY第3季獲利年增37％　累積前3季每股賺4.65元

薪資是最高機密！他好奇「為何不能公開？」　網笑：不用當同事了

積架豪車代理商再砸近3億！　買余文樂「頂禾園」樓上第2戶

小嫻「0偽裝」恆春操場跑步！　金剛黏TT合體運動…吐舌甜笑閃炸

長榮女大生命案》單厚之／治安會報不開又如何？

兩岸可能「擦槍走火」　廈大劉國深：台海最大不安因素是美國

吳景欽／【性侵犯強制治療釋憲】怎麼改才合憲

8民主派人士被捕　林鄭月娥：沒有法例指議員不受影響

碰一聲馬路塌陷積水　安南警管制交通水公司搶修

維也納「百槍掃射」釀4死　證實為伊斯蘭恐攻！更多槍手仍在逃

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

社會熱門新聞

快訊／梁育誌父母道歉：以命償命

開車門害女騎士遭輾斃　賓士大媽：沒錢賠

即／成大電機博士生自殺身亡　才當房仲幾天

勒殺女大生嫌家世曝！5度偷女內褲　父湊29萬換兒自由身

「你爸都沒辦法阻止你丟雞蛋」　律師下句話獲讚一針見血

即／撞倒鐵桶竟掉出一堆人骨！老公怒殺小王

成魔之路曝！連線上遊戲都沒成就　三度埋伏勒殺女大生

即／逼討澎恰恰巨債藏鏡人抓到了！

驚悚畫面曝！新莊28歲男5樓墜下「砸中經過女騎士」命危

白骨桶屍案情逆轉？死者父親：兒子不是小王

快訊／國3新竹寶山段5車追撞！車流回堵4km

女大生今火化！同學穿學士服淚別：我們陪你畢業

即／北市萬華民宅火警　民眾受困搶救中

小吃店勾引老闆娘！運將嗆綠帽夫遭勒斃

更多熱門

相關新聞

渣男師把女大生撩回家　展現權威：要看同學成績嗎

渣男師把女大生撩回家　展現權威：要看同學成績嗎

私立大學外國語文學院英語名師黃姓老師，涉嫌和在校女學生交往，從女學生大三期間就帶女學生返家約會，親密擁吻、擁抱甚至簡訊大膽示愛，女學生錄音證據顯示，黃老師為展現教師權威優越感，不但在家開啟校務系統大秀查學生成績個資問女學生「你想不想看誰的資料」，還當女學生面前品評數位跟他在校告白女學生，行為明顯嚴重違反《教師法》及教師專業倫理。

抓包外遇她果斷離婚！5個月後痛快炸

抓包外遇她果斷離婚！5個月後痛快炸

新興毒品MMA致死率高　全台扣8千包

新興毒品MMA致死率高　全台扣8千包

日本節目分析5點渣男跡象

日本節目分析5點渣男跡象

網傳「全國警辦開單績效比賽」 　假消息啦！

網傳「全國警辦開單績效比賽」 　假消息啦！

關鍵字：

渣男老師警政署高階警官師生戀劈腿

讀者迴響

發燒話題

丁小芹 地震 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

快訊／梁育誌父母道歉：以命償命

快訊／罔腰道歉了！「希望民宿老闆能原諒我們」148字謝罪

開車門害女騎士遭輾斃　賓士大媽：沒錢賠

即／成大電機博士生自殺身亡　才當房仲幾天

被爆破壞民宿！罔腰「誰包棟喝酒不嗨？」怒嗆老闆

罔腰被控醉毀民宿…前男友出面幫道歉：我會賠償

勒殺女大生嫌家世曝！5度偷女內褲　父湊29萬換兒自由身

地上發票能撿嗎？　嚴重後果曝光

台南妹「斷頭女鬼要糖」紅到國外！

聚會追憶小鬼　阿喜當街失控狂吐

電梯壞了！15樓住戶大戰外送員　神對話網笑翻

阿緯創業5年辛酸　千金妻淪掃地工

惡意破壞綠島民宿　女網紅身分遭起底

阿伯鐵鍊拖出「兇萌惡犬」網融化

醫院拒開死亡證明！　男大生遺體「殯儀館躺17年」

更多

最夯影音

更多
女大生雙親抵台「直奔高雄認屍」　轟校方狀況外！主任＆學務長請辭

女大生雙親抵台「直奔高雄認屍」　轟校方狀況外！主任＆學務長請辭
網瘋傳「5開外送哥」月入50萬up 他解答：日拚60單月薪10萬左右

網瘋傳「5開外送哥」月入50萬up 他解答：日拚60單月薪10萬左右

潘逸安結婚！八點檔熟面孔都來惹　六月.謝承均十指緊扣：昨天在一起的

潘逸安結婚！八點檔熟面孔都來惹　六月.謝承均十指緊扣：昨天在一起的

冷血！變態魔殺女大生毫無悔意 看守所每天「吃好睡好」行為舉止正常

冷血！變態魔殺女大生毫無悔意 看守所每天「吃好睡好」行為舉止正常

天母大媽人肉佔位指遠方：車到了　秒遭diss惱羞辱罵「垃圾去Ｘ！」

天母大媽人肉佔位指遠方：車到了　秒遭diss惱羞辱罵「垃圾去Ｘ！」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全館87折寵物用品大降價

全館87折寵物用品大降價

全館87折！寵物雲商城霸氣開站！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面