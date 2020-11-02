記者陳以昇、張君豪／台北報導

台北市某私立大學語文中心專任助理教授黃姓老師，擁有留美博士高學歷，斯文俊帥外表，授課溫雅風趣談吐，在校內英文系有相當高的知名度，甚至也在台灣、東吳大學受邀兼課，根據C女透露：黃老師對校內有眾多女學生告白、愛慕相當自豪，私下帶C女多次返家親密接觸。

▲台北市某私立大學黃姓英文助理教授遭女學生指控劈腿交往，圖為黃老師與女學生在住處頂樓讀書和出遊購買飲料畫面。（圖／記者張君豪翻攝）

黃老師與女學生交往期間毫不避諱，女學生在校期間，多次邀C女搭乘文大教授專車通勤，涉世未深的女學生懷著對愛情的甜蜜憧憬，卻儼然成為黃老師呼之則來的親密禁臠，交往期間黃老師還告誡女學生：「不能跟別人說你來過我家」記者查訪過程則有如擠牙膏般的八點檔鄉土劇，顯示黃男為保教師職位不擇手段，過程讓人搖頭嘆息。

《ETtoday新聞雲》記者今年10月初透過文大校方電子郵件向黃老師詢問，黃老師10月7日回信強調：「教學期間潔身自愛，絕無帶女學生返家，或與女學生有親密接觸」但黃8日來信強調：「自己有女朋友，加上和C女年齡差距很大，沒有和女學生單獨約會、親密互動，但為了安撫女學生，曾簡訊勸勉女方好好讀書，很多事等畢業再說。」

▲台北市某私立大學黃姓英文助理教授表示僅有傳簡訊關懷過女學生，但女學生秀出師生LINE對話打臉黃老師。（圖／記者張君豪翻攝）

黃老師10月間陸續接受《ETtoday新聞雲》記者訪問，過程中，儼然把受害女學生描述成一個暗戀老師的跟蹤狂，黃抱怨女學生喜歡他，多次跟蹤他搭捷運同站下車，讓他相當困擾，甚至反控女學生曾經一段他在台北市士林區等公車的畫面，指控女學生跟蹤偷拍。

但經記者查證，女學生說明該段影片是該私立大學英文系另名楊姓女學生所拍，她在網路平台看到，才傳給黃老師提醒他：「你被學生偷拍了」；卻遭黃男移花接木，向記者反控是C女跟蹤偷拍，記者看過C女提供的畫面原檔，影片上面確有另名女學生的帳號，但黃老師給記者的影片，卻故意把另名女學生的帳號資訊刪除，栽贓意圖相當明顯。

▲女學生受訪時曾一度情緒激動，表示黃老師根本就是說謊的愛情騙子。（圖／記者張君豪攝）

更誇張的是，記者提示證據細節後，黃老師更在10月18日晚間與記者約在淡水竹圍某咖啡廳約訪，黃男由父母親陪同出席，黃父親是警政署3線2星高階警官退休，黃老師當天說明，自己因課堂教授「進階專業英文」講解社會學關於都市計畫部分，才會在課堂上介紹自己家裡的布局、結構；黃老師聲稱C女因上過該課程，才能掌握他居家環境據此指控。

黃老師並秀出兩段課程影片，拍攝的都是他位於淡水竹圍住宅的空間說明「我總不能拿別人的隱私來當課程介紹，我只好拍我自己家」但記者明確告知，C女提示的證據並非課程影片，過一會兒黃老師又秀出10多段照片影片擴大解釋，但記者告知C女明確指出黃老師家中擺設細節，與黃所說課程影照內容無關。

訪談過程黃老師父親充分展現警政署組長退休高階警官的專業能力，當場質疑C女指控的證據力，並要求記者出示相關證據取得信任，黃母則認為C女提供給的影片照片、錄音可能她P圖變造，勸記者莫遭挾怨報復女學生利用，黃家人強調：「我們一家都是基督徒、他爸曾要他到教堂下跪發誓，黃老師絕對沒有帶女學生回家」

▲私立大學黃姓英文助理教授控劈腿，當記者找黃老師面訪隔天，黃男母親多次致電女學生。（圖／記者張君豪翻攝）

對質過程黃家人不斷試探記者所有的證據，甚至媒體將C女知悉黃老師父母職業身分問題提問，黃老師又有一套說法，表明自己曾因課程需要，向全班同學介紹自己父母，但實際上，C女提供錄音顯示，黃老師是在文大教授專車上和女學生談感情時，鄭重介紹自己家庭，C女多次跟老師回家約會，甚至幫老師煮晚餐過程也有照片和錄音檔，顯示兩人親密互動程度，但黃家人異口同聲反控女學生單相思由愛生恨。

更離譜的是，記者專訪黃家人隔天，黃老師母親就不斷致電記者、和被性騷女學生，意圖在該大學召開性平、校評會前夕干擾女學生，行為嚴重違反校園性平調查原則，黃家人齊心要幫黃老師保住教職及教學聲譽，但相較單純女學生遭老師劈腿大談師生戀狠甩過程，看起來格外諷刺。

【其他新聞】



►獨／【博士陽光師是渣男1】遭控帶女大生回家親熱 分手嗆：別在校園哭

►獨／【博士陽光師是渣男2】高階警父扮柯南護子 下跪發誓突「恢復記憶」

►【博士陽光師是渣男3】劈腿把女大生撩回家 展現權威：要看同學成績嗎



·修護力強大

