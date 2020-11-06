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懷疑高中小女友劈腿…高雄男「想再一次」遭拒！發狂狠砍25刀斷2指

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▲▼高雄男子追求不成，惱羞持刀追砍少女。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼高雄男持刀追砍就讀高中的少女。（資料圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

記者戴若涵／高雄報導

高雄一名22歲曾姓男子不滿就讀高中的小女友小尹（化名）提出分手，懷疑對方另結新歡，又因想發生性關係遭拒，2019年7月間竟惱羞成怒持西瓜刀當街狂砍女友25刀，削掉頭皮、斬斷2根手指。小尹失血過多倒臥血泊之中差點丟命。高雄高分院依照殺人未遂罪將他判刑10年10月，另外，日前再依與未成年少女性交罪、拍攝少年為性交之電子訊號罪等罪判刑。

回顧事發經過，曾男2019年4月底與女高中生小尹交往，他因女友提分手、拒絕與他約會，又懷疑女友另結新歡，因此心生不滿，2019年9月7日傍晚5時45分許，竟拿出放在機車置物箱的西瓜刀，到小尹位於鼓山區的住處前等待，一看到對方現身，竟朝小尹頭部、頸部、背部等處狂砍25刀，見小尹倒臥血泊之中，小尹姑姑扔安全帽阻止仍不罷休。所幸當時一名英勇的騎士路過，見狀隨即下車朝曾男飛踢一腳，曾男這才停手，扔下西瓜刀呆站路邊。

警方獲報到場發現，女高中生渾身是傷，一塊頭皮還被削掉，左手中指、無名指也被砍斷，左手小拇指則是開放性骨折，全身沾滿鮮血，出血性休克，趕緊將她送醫搶救，經緊急手術後這才保住一條年輕生命，由於傷勢過重，住院期間院方還一度發出病危通知書。

▲▼高雄真理褲妹遭砍。（圖／記者吳奕靖翻攝）

高雄地方法院審理時，曾男坦承有持刀砍楊女，但否認殺人；曾男辯護律師則稱，曾男有強迫症、適應障礙、焦慮症、注意力不集中症候群，導致他在認知即控制行動能力不分有所欠缺，不能認定他有殺人的犯意。但鑑定結果指出，曾男在犯案時，「是在完整意識下完成，並未受到精神疾病影響」，當場打臉律師所說。

高雄地院勘驗各項事證後，綜合雙方關係、行兇過程，不採信曾男說詞，依成年人故意對少年犯殺人未遂罪，判他有期徒刑12年；案經上訴，高雄高分院考量曾男終於坦承殺人未遂，撤銷原判決，改判有期徒刑10年10月，全案可上訴。

▲▼高雄男子追求不成，惱羞持刀追砍少女。（圖／記者吳奕靖翻攝）

另外，法院還查出，曾男2019年6月、8月、9月間還與小尹曾多次在住處、摩鐵、店面更衣室等處發生性行為，同時拍攝性愛照，甚至曾男因懷疑小尹跟其他男性交往，出言恐嚇，「我要把妳掐死，我也會去死，我要把妳留在還愛我的時候」。

高雄地方法院審理後，依3個對14歲以上未滿16歲女子性交罪，應執行有期徒刑10月，並依拍攝少年為性交之電子訊號罪判處有期徒刑1年2月，另依照成年人故意對少年犯恐嚇罪，判處有期徒刑3月，全案仍可上訴。

據悉，曾男與楊女交往半年，期間不斷提出發生關係的要求，但屢屢被拒，逼得楊女2019年9月提出分手。豈料，曾男分手後再向楊女提出要求再一次，被拒絕後懷疑對方另結新歡，氣得拿西瓜刀在對方住處下埋伏。

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