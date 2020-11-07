等待11年中捷即將通車　盧秀燕：試營運開放全民免費搭乘

▲▼盧秀燕出席社區文化季五顏六色草地派對時表示，中捷試營運期間開放全民免費搭乘。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市長盧秀燕7日出席社區文化季五顏六色草地派對時表示，經過11年漫長等待，捷運將在年底前通車，當作是給市民最好的新年禮物，試營運開放全民都可免費試乘，藉此吸引各縣市民眾都到台中玩，相關細節將在下周開會討論。

盧秀燕表示，台中捷運綠線自2009年興建至今，經過漫長的11年，市民都很期待，當初她對市民許諾「完不了工的要完工」，捷運一定要在年底前正式通車，當作給市民最好的新年禮物，現在已經做到了，終於實踐對市民的承諾。

她說，捷運綠線票價起跳價20元，每2公里增加5元，單程最多50元，票種包括「單程票」、「敬老愛心票」、「團體優惠票」與「旅遊票」，敬老愛心卡也適用；6歲以下小朋友免費，6至12歲的市民，近期將免費提供一張兒童卡，享半價優惠，票種很多，讓大家依個人需求使用。

盧說，昨天接獲交通部營運許可，市府將立即籌備試營運與完工通車典禮，試營運期間將提出免費搭乘計畫，讓民眾優先體驗大台中第一條捷運，這條捷運蓋得很美，獲得初勘、履勘委員肯定，恭喜市民，台中終於有一條捷運將通車。

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