工業節表揚141家優良廠商　盧秀燕：感謝企業深耕台中拚經濟

▲盧秀燕出席工業節大會，表揚141家優良廠商，並且感謝一起拚經濟。（圖／台中市政府提供）
記者鄧木卿／台中報導
台中市總工業會6日舉辦第74屆工業節慶祝大會，市長盧秀燕出席頒獎表揚141家優良廠商，盧說，市府推動地價稅調降20%，減輕民眾負擔，以及打造產業園區協助民間投入開發，並積極輔導未登記工廠合法化等有利措施，目前台中特定工廠登記核准量全國第一，她感謝企業深耕台中，為台中拚經濟。
盧秀燕致詞表示，謝謝長年在工業界努力的企業，讓台中市經濟穩定成長，台中市總工業會長期擔任廠商與政府間溝通平台，協助培育人才，促進廠商間資訊與技術交流，市府將持續努力打造友善的投資環境，吸引企業到台中設廠投資。
經發局指出，市府利用公有地打造產業園區，包含太平、潭子聚興、大里夏田、擴大神岡都市計畫產業園區、豐洲科技工業園區二期、精密機械科技創新園區三期、烏日溪南產業發展特定區規劃案及新訂大里塗城都市計畫，開發完成後將可提供528.21公頃土地。
此外，市府也積極輔導未登記工廠合法化，因應中央工廠管理輔導法修法，訂定特定工廠登記辦法，凡屬2016年5月19日前既有的低污染且未登記工廠，可向市府申請納管，再提送工廠改善計畫，改善完成可取得特定工廠登記，市府並設置單一窗口，提供相關法規諮詢、輔導及收件服務，今年截至10月底已創造投資件數157家及投資金額2055億元，成績全國第一。
工業節慶祝大會共表揚141家優良廠商，包含「資深績優」15家、「永續經營」41家、「工業磐石」26家、「工業楷模」30家及「績優工廠」29家，現場有600多名工業界代表參加。