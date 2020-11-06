工業節表揚141家優良廠商　盧秀燕：感謝企業深耕台中拚經濟

中華職棒總冠軍賽正熱烈開打，中職總冠軍賽第五戰5日在台南棒球場開打，兩隊一路廝殺到九局上半，最終由統一獅拿下第二勝。台中市長盧秀燕5日晚間在台灣大道市政大樓前廣場與球迷一起觀看大螢幕直播到最後，她說，兩隊球員都很努力，比賽很精彩，希望兄弟再接再厲！