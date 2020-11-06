快訊／台中捷運綠線來了！一周後試營運　盧秀燕力拼12月正式通車

▲交通部完成台中捷運綠線履勘，盧秀燕表示將全力完成年底通車目標。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿、莊智勝／台中報導

台中捷運綠線已於10月25日完成履勘，並由台中市政府在11月2日函報完成12項營運前須改善事項，經交通部檢視中市府所附資料，並要求補正後，交通部長林佳龍6日已准予台中捷運綠線營運，將再由台中市政府決定通車日期。市府表示，將於約一周後開始進行試營運，預計於12月正式營運，兌現市長盧秀燕「年底前通車」目標。

交通部表示，該路線已於上月25日完成履勘作業，並經土建、機電及營運各分組委員提出33項缺失與建議，其中12項為營運前須改善事項、11項為一般注意改善事項及10項後續建議改善事項。



台中市政府於本月2日函報交通部完成營運前須改善事項，惟經檢視所附資料發現尚有疏漏之處，交通部為求時效，同意中市府以電郵抽換附件方式修正資料，經中市府於11月4日補正資料後，於今日由交通部林部長依據大眾捷運法第15條第2項准予同意營運。



台中捷運綠線為台中市第一條捷運路線，路線全長約16.71公里，共設18個車站，總經費為593.37億元，由中央負擔328.34億元、台中市負擔265.03億元。

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▼台中捷運綠線將在約一周後試營運。（圖／記者鄧木卿翻攝）