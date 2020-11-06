台中跨入捷運時代！綠線一周後免費試乘30天　尖峰時段5分鐘1班

▲▼台中捷運綠線取得交通部營運許可，市政府規劃一周後免費試乘。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中捷運綠線10月25日完成履勘，台中市政府11月2日前完成12項改善事項，並提報交通部申請營運許可，6日接獲交通部函文同意，市府表示，一周後辦理試營運，試營運期間全線18個車站免費自由試乘，預計12月正式通車。

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交通局長葉昭甫說明，市府對於捷運通車非常重視，初勘後10天內即完成履勘前應改善事項，履勘後一週內即完成所有營運前應改善事項，就是希望儘快滿足市民對於捷運時代的期待。

葉指出，台中捷運綠線是大台中地區第一條捷運，市府嚴陣以待，從去年持續盤點、確認，都依進度逐步檢討各項準備作業，並經專家學者實地履勘確認，品質保證，歡迎市民通車後親自體驗。

台中捷運公司表示，將盡速辦理試營運，確切日期將在報市府核准後對外宣布，目前規劃試營運為期四週，前三週每天7點至晚上8點，最後一週每天6點至晚間12點；平日尖峰時段每5分鐘1班、離峰時段每8分鐘1班，假日全日每8分鐘1班。

中捷提醒民眾，試營運期間，民眾可在全線18個車站免費自由試乘，試乘時必須持電子票證（悠遊卡、一卡通及愛金卡）進出車站，如無電子票證可至車站旅客詢問處購買。

台中捷運綠線為台中市第一條捷運路線，路線全長約16.71公里，共設18個車站，總經費為593.37億元，中央負擔328.34億元、台中市負擔265.03億元。

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