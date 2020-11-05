中信兄弟G5戰惜敗　盧秀燕：再接再厲　兄弟加油

▲中華職棒總冠軍賽第5戰，統一獅隊先發投手布雷克126球投出9局完投完封，讓中信兄弟隊以6：0吞下敗仗。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

中華職棒總冠軍賽正熱烈開打，中職總冠軍賽第五戰5日在台南棒球場開打，兩隊一路廝殺到九局上半，最終由統一獅拿下第二勝。台中市長盧秀燕5日晚間在台灣大道市政大樓前廣場與球迷一起觀看大螢幕直播到最後，她說，兩隊球員都很努力，比賽很精彩，希望兄弟再接再厲！

盧秀燕結束市政行程後隨即回到台灣大道市政大樓，穿上中信兄弟球衣至廣場與球迷一同為中信兄弟加油。她也打氣說，5日行程太多來不及吃獅子頭，6日一定吃獅子頭，也號召台中市民一起為中信兄弟加油。

盧秀燕提到，所有市民都在為地主隊中信兄弟打氣，至於與副總統賴清德的賭注，她說，和賴副總統是好朋友同時也有默契，兩人共同行銷職棒，讓大家更關注職棒，「兄弟登山各自努力！」雙方都會發揮運動家精神，願賭服輸，最重要的是希望大家能夠更關注職棒、一起行銷職棒。

運動局表示，市長上任後與中信兄弟深化合作，攜手推出台中市民專屬優惠方案，並以「發展五級棒球」、「台中在地經營」、「帶動城市行銷」3大主軸進行合作，除讓棒球運動在台中深耕發展，也藉由棒球周邊產業經濟效益帶動城市觀光。