留學生染疫回台「一日3起」　陳時中：強烈建議非必要別出國！

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中強烈建議非必要別出國。（圖／記者呂佳賢攝）

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎疫情國際延燒，台灣境外移入確診人數又有上升趨勢，過去4天就增加了13例，也陸續有年輕留學生返國染疫。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（4）日強調，歐美疫情升溫，「強烈建議非必要不要出國」，尤其現在歐美疫情正在爆發，旅外國人也需注意自身安全。

指揮中心3日公佈4例境外移入病例，其中3都是本國籍10至20多歲學生，分別於8月至10月到德國、法國、英國留學返台確診，但年初疫情全球延燒時，指揮中心只呼籲民眾不要出國旅遊，還警告確診回國將開罰，但至今並未開出任何一張罰單，也未針對出國留學、工作祭出限制。

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陳時中提到，最近幾週國際疫情持續惡化，位於歐洲的德國、英國都採取相關的封閉措施，相信未來這段時間從歐洲回來的民眾可能會增加，境外移入的可能性也增高，因此才決定在邊境提高警覺，透過加強查驗，避免偽陰性個案傳到社區。

依據指揮中心公佈新制，11月9日起將在邊境加嚴採檢，凡是入境有症狀或過去14天內有症狀的旅客，需配合機場或入境後至醫院採檢檢體，並至集中檢疫場所待候檢驗結果；檢驗陰性者須於間隔第一次採檢至少24小時後進行第二次採檢。二次檢驗結果均為陰性且症狀緩解者，經醫師評估後始得返家或前往防疫旅宿續行居家檢疫至期滿。

陳時中強調，真的不希望再有非必要出國返台染疫情況發生，強烈建議民眾要注意，今日公佈的入境二採陰政策，可視為月中將公佈的「秋冬防疫專案」第一彈，但未來也不會對出國返台染疫者祭出罰則。