阿聯酋航空設立全球首座新冠疫苗運輸中心　可隨時存放1千萬劑

▲阿聯酋航空SkyCargo貨運設立新冠肺炎疫苗運輸中心。（圖／阿聯酋航空提供）

記者賴文萱／台北報導

全球進入新冠肺炎疫苗開發階段，阿聯酋航空SkyCargo貨運將重啟貨運航廈Emirates SkyCentral DWC，設立全球首座可冷藏儲存新冠肺炎疫苗的運輸中心，為疫苗問世後所需的物流運輸做準備。

阿聯酋航空指出，將在貨運航廈Emirates SkyCentral DWC設立GDP藥品專用恆溫認證、超過1,200坪的新冠肺炎疫苗專用運輸中心。該運輸中心不但能隨時存放約1千萬劑疫苗，更能讓疫苗維持在攝氏2至8度的冷藏溫度，並快速進行運送。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，阿聯酋航空SkyCargo貨運也提供增值服務區，能讓疫苗重新冷藏和包裝，以向客戶提供全球分銷。而也因具有儲存、運輸數百萬劑疫苗的空間與能力，加上專門團隊可加速疫苗的運送作業，都讓阿聯酋航空SkyCargo貨運能在疫苗上市後，透過定期與包機航班服務，快速供給大量疫苗至所需的城市。

▲阿聯酋航空設立全球首座可冷藏儲存新冠肺炎疫苗的運輸中心，為疫苗問世後所需的物流運輸做準備。（圖／阿聯酋航空提供）

運用其數十年來為全球藥品生產商運輸溫度敏感藥品和疫苗的豐富經驗，阿聯酋航空SkyCargo貨運積極研發解決方案，以應對未來需要在短時間內將疫苗運送至全球的挑戰。

阿聯酋航空SkyCargo貨運亦自2016年起，對溫度敏感藥品的運送進行大量投資並推出Emirates Pharma，更於過去4年中，運送超過25萬噸的藥品至全球30個城市。

阿聯酋航空SkyCargo貨運因擁有高效且現代的寬體飛機機隊，目前已將服務網絡觸及六大洲、超過130個城市。同時，阿聯酋航空SkyCargo貨運的服務航線亦涵蓋全球主要的製藥中心和生產基地。一旦新冠肺炎疫苗正式進行量產，阿聯酋航空SkyCargo貨運也將持續以杜拜為交通樞紐，透過定期與客運航班，快速的將疫苗送往世界各地。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來