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六合夜市人氣慘！名海產店員工11→3「都苦撐」　結合外送擴銷路

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▲高雄六合夜市現況 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲高雄六合夜市現況 。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

受到疫情影響，高雄著名的六合夜市不少店家等不到客人，陷入苦撐，有海產名店老闆娘感嘆，員工從最多11人變到剩3人，最低一天只收1、2千塊，苦笑「不是很慘，是超級慘，人潮差很大，許多人都在苦撐」，六合夜市總幹事坦言，這波疫情影響打擊真的比較大，但已逐步改善，包括引進多國語言服務、與外送平台合作等，盼大家一起度過難關。

▲高雄六合夜市現況 。（圖／記者洪靖宜攝）

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▲高雄六合夜市還是擺有攤位出租的告示 。（圖／記者洪靖宜攝）

高雄知名夜市六合夜市，受到新冠肺炎疫情的衝擊，沒了國外旅客，人潮大減、業績也受到影響，每日4點多，店家開始開店準備，直到6點多全就定位後，等著客人上門，吃飯時間到了，但看得出人潮是有些許稀稀落落。

▲高雄六合夜市現況 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲「東港阿清」海產店許姓老闆娘 。（圖／記者洪靖宜攝）

已經開業有40年歷史的六合夜市老字號「東港阿清」海產店，許姓老闆娘嘆：「今年差最多，差了五六成，是真的很慘，世界性疫情的沒辦法」，她說，以前生意好做，但今年少了外來客，超級慘，苦笑說：「不是很慘，是超級慘，最低只一天收入只有1、2千塊，都沒有人，也是快撐不下去，真的撐不下去，海鮮變不新鮮，賣不出去就要丟，可以就給人家吃，不行就丟掉。」

▲高雄六合夜市現況 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲海鮮不耐放，如果賣不出去很快就只能自己吃或送人。（圖／記者洪靖宜攝）

許老闆娘說，以前海產店員工從11個人只現在只剩下3位，真的不好撐，每天開店開銷大，一個月店租就要5萬、還有清潔費、水電費等等基本開銷，每個月都倒貼，加上孩子不願意接手，直言：「未來真的撐不下去就要收攤。」

▲高雄六合夜市現況 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲賣土魠魚羹的施老闆 。（圖／記者洪靖宜攝）

另外一攤一樣開業40多年賣土魠魚羹的施老闆說，今年生意真的不好，比SARS期間還差，現在沒有外來客，最低一天收入6至7千，但跟過去差了快一倍，很多都是靠老客戶在撐。

▲高雄六合夜市現況 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲六合夜市自治管理委員會總幹事詹金翰 。（圖／記者洪靖宜攝）

六合夜市自治管理委員會總幹事詹金翰接受接受《ETtoday新聞雲》記者訪問時提到，這次新冠肺炎以為最多半年，沒想到會這麼嚴重，六合是觀光夜市，70%都是外來觀光客，這次坦白說真的打擊比較大，有些攤商底子還可以，但很多還是招架不住。

▲高雄六合夜市現況 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲高雄六合夜市現況 。（圖／記者洪靖宜攝）

他也坦言確實有空攤狀況，不是不做很多攤是輪休，175攤裡面，120多攤為自營，40多攤為臨時攤，周一到周五會輪休，許多老攤趁疫情期間休息。至於休息時空攤部分，詹金翰表示，六合夜市的詬病就是同質性高、攤子老，因此跟市府討論把空攤整合，不要浪費位置，甚至引進較為創意的攤商吸引年輕人。

▲高雄六合夜市現況 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲高雄六合夜市逐漸改善環境 。（圖／記者洪靖宜攝）

他也建議攤商必須改變，不僅攤子外觀、服裝儀容都要特別注意，且行銷很重要，引進多國語言商圈改造計畫，與外送平台合作，還有推行行動支付，朝這方向來做友善環境的改造。

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