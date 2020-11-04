結拜兄弟蹭飯20年！首次請客25元糖果　竟叫他2個女兒「公家吃」

▲親兄弟都要明算帳，更何況死黨呢？（示意圖／免費圖庫Pixabay）

網搜小組／柯沛辰報導

南部一名男網友在臉書發文抱怨，有一個朋友平時稱兄道弟，吃喝玩樂卻都是他買單，而且20年來蹭吃蹭喝，從來沒請他吃過一頓飯，直到最近對方終於「首次請客」，從超商買了一包25元的糖果，卻叫2個女兒「公家吃」，讓他氣到一秒解除好友關係。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文表示，這位「兄弟」每次見面都吃他豆腐，無論誰找誰，一切費用都是他買單，即便是兩人喝酒，「我習慣喝仕高金牌，他也說這很難喝，指定喝約翰走路12年黑牌，結果還是我買單…」

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原PO說，這位好朋友20多年來從未請他吃過一頓飯，「他結婚我包3800，我結婚他包1200，我也都忍下來」。最近，這位朋友總算帶伴手禮來他家拜訪，某種意義上也算是「第一次請客」，沒想到卻是一包25元的糖果，而且見他2個女兒不夠吃，竟還說「公家吃」（台語：一起吃）。

原PO聽完「理智線斷裂」，內心飆出好幾句國罵，最後選擇默默解除好友關係，不再往來，「斷嘎離離，離去海口甲含吉，啃～三O咖小，忍無可忍無須再忍，是吧？」

許多網友看完紛紛笑說，「你有酒，他有故事吧」、「真的是上輩子相欠債」、「我可以當你兄弟嗎」、「還有缺朋友嗎」、「結果寶貝女兒是爆發點XD」、「就是有這種人，而且還不會不好意思」、「居然能忍20幾年」、「兄弟？親兄弟都明算帳了」、「我以前也有朋友這樣，雖然是小錢，但那是感覺問題」、「兄弟有來有去才是兄弟吧，雙方無怨付出才會長久」掀起熱議。

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