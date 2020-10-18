相親女帶「23親友團」爽吃！男見8萬5帳單傻眼...結局女方下場超慘

▲女子帶了「4桌親友」爽吃，要男方付全額。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



實習記者周依儒／綜合報導

大陸一名29歲劉姓男子日前應母親要求，約了一位女生到高檔餐廳相親，但沒想到女方想要考驗劉男，竟然帶了23名親戚跟著一起到餐廳，且還向親友說「男方有錢」，要大家隨意吃。結果當劉男去結帳時才發現帳單金額竟然高達1萬9800人民幣（約新台幣8.5萬元），讓他氣得拒絕付款直接走人，並封鎖女生。

根據陸媒報導，這對男女在約出來見面前就已經講好要由劉男請客，但沒想到女生卻想要「測試男生胸懷」，在劉男不知情的情況下找了自己23位「親友團」一起去餐廳，還坐滿了四桌。當劉男吃飽喝足後去結帳時，卻發現帳單金額竟然高達1萬9800人民幣（約新台幣8萬5000元），讓他又驚又氣，直接關掉手機，錢也沒付就直接走人，女生和親友只好自己把帳單付掉。

事後，劉男和女生也成協議，女生表示自己願意AA制，一起平分19800人民幣；但劉男則表示自己僅接受支付當時和他們同間包廂的2桌、共4398人民幣（約新台幣1萬9000元）的帳單，剩下的要女生自己出。

▼女方和蹭飯親友對話截圖。（圖／翻攝自微博）

不過這筆金額對女生來說太龐大了，因此轉頭向來蹭飯的23位親友求助，她先謝謝親友們對她的支持，但真的不知道是誰在中間作梗，隨意說「男方有錢」，讓大家多吃多拿，因此希望大家不管每個人吃了多少、喝了多少，都能一起平分這筆帳單，她還直指自己是整起事件最大的受害者，不但要支付超過自己能力負擔範圍內的費用，個人名譽也受損。

貼文一出後也引起不少網友回應，「真的活該自作自受」、「男生竟然還願意出4000多塊」、「將來結婚，這女的一家親戚也夠人受的」、「甚麼測試胸懷，分名是詐欺」、「就算測試遇胸懷也不會帶到20幾個人吧」等等。