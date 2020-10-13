她忘帶錢包！男友「連50元都不借」　隔天還也母湯：當我盤子？

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友日前出門忘記帶錢包，好在有朋友相助，借她50元吃飯，然而晚上赴男友的約時，對方拒絕借錢，態度十分強硬，就連隔天還也不行，甚至要她直接回家。

女網友日前在論壇「Zuvio 校園」發文提到，「今天一早出門，直接耍笨忘記帶錢包，還好我早餐午餐都是一起吃，朋友也好心借了我50元。」

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由於她很早就跟男友約好，晚上要一起吃飯，而對方也知道她忘帶錢包一事；沒想到兩人碰面後，男方突然開口，「今天不能吃東西了吧？妳又沒帶錢包要吃什麼？直接回家吧。」

聞言，女網友連忙出主意，「我們可以吃路邊滷肉飯都好啊，我也會還你錢」、「你連50元都不借我嗎？我明天就還你啊！」不料，對方態度超硬，冷漠回應「我才不想吃滷肉飯，妳自己白癡忘記帶錢包，妳當我潘仔？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

對此，她不禁傻眼，「男友是不喜歡借錢給別人，這我知道，但我也不算別人吧......？ 而且只是50元，真的有必要生氣嗎？我也是第一次忘記，不小心沒帶到錢包，真的是我有問題嗎？」

po文引起討論，網友們紛紛回應，「感情上的問題，我建議通通分手」、「這價值觀真的很慘」、「個人覺得三觀不合就是分手」、「有時間發文取暖，不如直接換下一個」、「好窮酸」。