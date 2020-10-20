花蓮2男童鐵馬遊「迷途10公里」　警請吃泡麵等家人帶回家

▲2名男童騎單車迷途，由於夜間視線不佳，越騎越靠近路中央險象環生，員警方立即上前將他們攔下。（圖／吉安分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

2位家住花蓮新城分別為9歲與11歲的小男童，18日下午3時許相約騎乘自行車一同出遊，未料2人越騎越遠，迷途到10公里外的吉安鄉南濱路段，所幸在晚間11時左右，吉安警分局副分局長鄭金龍執勤時在路上發現了他們，最後聯繫男童家人前來將他們帶回照顧。



警方表示，吉安警副分局長鄭金龍、警員黃慧崢18日執行擴大臨檢督導勤務，約在晚間11時左右，在吉安鄉南濱路一段與南海一街路口，發現2名男童分別騎著自行車在馬路上閒逛，由於夜間燈光視線不佳，加上男童越騎越靠近路中央險象環生，為避免發生意外，警方立即上前將他們攔下。

▲員警準備了泡麵及礦泉水給男童充飢，沒兩下就吃個精光。

經過員警耐心詢問，原來這兩名林姓與張姓男童是同村鄰居，平時感情很好，較年長的張姓男童也很懂得照顧小弟弟，所以2人相互都以兄弟相稱，18日下午，他們趁例假日相約騎著鐵馬準備來個「城鄉漫遊」，沒想到因為不熟悉路況，迷途在10公里外的吉安鄉，家人過了晚餐時間未見2人返家，焦急的向警方報案。

▲男童母親趕到警所見男童平安無恙，激動相擁。

吉安警方當下先將2名男童帶回仁里派出所暫時安置，並通知家人前來，過程中得知2人都還沒有吃過晚餐，加上體力透支又渴又餓，於是員警準備了泡麵及礦泉水給他們飲用，2人咕嚕咕嚕沒兩下就吃個精光，沒多久，接獲通知的家人趕到派出所，見到男童們平安無恙又喜又氣，同時也非常感謝吉安警方的照顧。

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