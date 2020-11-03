快訊／美國大選登場！運8反潛機擾台　空軍防空飛彈追監

記者黃巈禾／台北報導

美國大選登場，國防部3日晚間證實，共軍3日上午派運8反潛機1架次進入我西南空域，空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。

▲運8反潛機。（圖／國防部提供）

事實上，美國大選前夕，共軍就出動了8架次共機，包括運8反潛機1架次、運8技術偵察機1架次、 蘇30機2架次、殲16機2架次、殲10機2架次，值得注意的是，共軍罕見出動戰機，像是蘇30機、殲16機，以及殲10機，也是繼美國國務院次卿柯拉克離台後，一天最多架次。美國大選於美國時間3日登場，國防部證實，共軍3日上午派運8反潛機1架次進入我西南空域。

▲國防部證實，共軍11月3日上午派運8反潛機1架次擾台。（圖／國防部提供）

根據國防部近期公布共機擾台資料，10月1日至11月3日，34天以來就足足累計38架次共機，10月1日運8反潛機1架次；10月3日運8反潛機1架次；10月4日運8反潛機1架次；10月6日運8反潛機1架次；10月7日空警500機1架次；10月8日運8反潛機1架次；10月9日運8反潛機1架次、運9反潛機1架次；10月10日運8反潛機1架次；10月11日運8反潛機1架次；10月15日運8反潛機1架次；10月16日運8反潛機1架次；10月17日運8反潛機1架次；10月20日1架空警500機、1架運9通信對抗機，以及1架運8反潛機。

10月21日1架運8反潛機，10月25日1架運8反潛機，10月26日1架運8技術偵察機，1架運8反潛機；10月27日運8遠干機1架次；10月28日運9通信對抗機1架次、運8遠干機1架次；10月29日運9通信對抗機1架次；10月30日運8電偵機1架次、運8遠干機1架次、運8技術偵察機1架次；10月31日運8反潛機1架次。

此外，還有11月1日運8技術偵察機1架次；11月2日運8反潛機1架次、運8技術偵察機1架次、蘇30機2架次、殲16機2架次、殲10機2架次，11月3日運8反潛機1架次。