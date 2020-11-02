快訊／美國大選前夕…8架次共機進入我西南空域　空軍廣播驅離

記者黃巈禾／台北報導
美國大選將於4日（當地時間3日）登場，國防部2日晚間證實，共軍2日出動8架次共機進入我西南方空域，包括運8反潛機1架次、運8技術偵察機1架次、 蘇30機2架次、殲16機2架次、殲10機2架次，其中有6架次是戰機，像是蘇30機、殲16機，以及殲10機，我空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。
這次是繼美國國務院次卿柯拉克離台後，一天最多架次，並罕見出動蘇30機、殲16機、殲10機。回顧柯拉克（Keith Krach）9月17日至19日訪台，期間共軍出動37架次共機，且多半是戰機，9月18日2架轟六、8架殲16、4架殲11與4架殲10；9月19日有12架殲16、2架殲10、2架殲11、2架轟六，以及1架運8反潛機。
▲美國國務院次卿柯拉克9月19日搭乘美國專機離台。（圖／外交部提供）
柯拉克離台後，隨著美國大選逼近，共機仍頻繁擾台，光10月，共軍就出動了28架次戰機挑釁，10月1日至11月2日，33天足足累計37架次，其中11月2日就有8架次。
根據國防部近期公布共機擾台資料，10月1日運8反潛機1架次；10月3日運8反潛機1架次；10月4日運8反潛機1架次；10月6日運8反潛機1架次；10月7日空警500機1架次；10月8日運8反潛機1架次；10月9日運8反潛機1架次、運9反潛機1架次；10月10日運8反潛機1架次；10月11日運8反潛機1架次；10月15日運8反潛機1架次；10月16日運8反潛機1架次；10月17日運8反潛機1架次；10月20日1架空警500機、1架運9通信對抗機，以及1架運8反潛機。
10月21日1架運8反潛機，10月25日1架運8反潛機，10月26日1架運8技術偵察機，1架運8反潛機；10月27日運8遠干機1架次；10月28日運9通信對抗機1架次、運8遠干機1架次；10月29日運9通信對抗機1架次；10月30日運8電偵機1架次、運8遠干機1架次、運8技術偵察機1架次；10月31日運8反潛機1架次。
此外，還有11月1日運8技術偵察機1架次；11月2日運8反潛機1架次、運8技術偵察機1架次、蘇30機2架次、殲16機2架次、殲10機2架次。
▲運8反潛機。（圖／國防部提供）
▲運8技術偵察機。（圖／國防部提供）
▲蘇30。（圖／國防部提供）
▲殲10。（圖／國防部提供）
▲殲16。（圖／國防部提供）