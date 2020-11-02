快訊／美國大選前夕…8架次共機進入我西南空域　空軍廣播驅離

幾個月來，因為川普的操作，蔡英文的配合，兩岸充斥著「準戰爭狀態」的訊號，原本許多專家們判斷軍演、戰機騷擾只是一齣各取縮所需的戲，但此時假戲正快速地往真演方向而去，老共一場「終結內戰」的整軍，看似也已經展開。