快訊／解放軍今派1運8反潛機進入我西南空域　10月總計28架次擾台

記者蘇晏男／台北報導

國防部31日證實，共軍今派運8反潛機1架次進入我西南方空域，而空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監，而這也是10月以來，第28架次共機擾台。

▲共軍31日派遣1運8反潛機侵擾我西南空域。（圖／國防部提供，下同）

根據國防部近期公布共機擾台資料，10月1日運8反潛機1架次；10月3日運8反潛機1架次；10月4日運8反潛機1架次；10月6日運8反潛機1架次；10月7日空警500機1架次；10月8日運8反潛機1架次；10月9日運8反潛機1架次、運9反潛機1架次；10月10日運8反潛機1架次。

此外，還有10月11日運8反潛機1架次；10月15日運8反潛機1架次；10月16日運8反潛機1架次；10月17日運8反潛機1架次；10月20日1架空警500機、1架運9通信對抗機，以及1架運8反潛機；10月21日1架運8反潛機，10月25日1架運8反潛機，10月26日1架運8技術偵察機，1架運8反潛機；10月27日運8遠干機1架次；10月28日運9通信對抗機1架次、運8遠干機1架次；10月29日運9通信對抗機1架次；10月30日運8電偵機1架次、運8遠干機1架次、運8技術偵察機1架次；10月31日運8反潛機1架次。

其他人也看了這些...

►正能量爆棚！ 蔡英文點出今日關鍵字：相愛、包容、更好的台灣

►高鈺婷首次率時力參加同志大遊行：性平教育絕對要從小扎根

更多熱門新聞...

►葉毓蘭戴「狐狸面具」參加同志遊行：台灣是亞洲重要指標！

►民眾黨行動支持同志權益 不忘推銷北市：性別人權亞洲最進步

►振興一下我們的美麗