7歲男童媽「穿豹紋童貞殺」登機遭拒　空服人員給理由：妳太雄偉了！

▲瑪莉因為爆乳被拒絕登機，引發討論。（圖／翻攝自當事人IG）

記者陳亭伃／綜合報導

許多人在搭乘飛機時，都會希望穿著舒適，但過度清涼卻反而成為話題。一名美國《花花公子》女模上月底帶著7歲兒子一起搭機，未料卻在登機時，空服人員以女子穿著過度暴露且露奶，因此拒絕她登機，當下沒有任何人伸出援手，僅有一名非裔美國籍的空服員告訴她，公司打算將她請下機，除非用毛衣遮蓋住胸部的地方，讓這名女模直呼：「根本歧視」。

根據英國《每日郵報》報導，26歲的瑪莉（Eve J Marie）在社群網站中表示，自己上月29日帶著7歲兒子搭乘西南航空，要從德州達拉斯飛往奧克拉荷馬州，卻沒想到在登機時，遭到空姐的拒絕，而原因是「因為穿著太裸露」。瑪莉貼出當天與兒子在機場拍攝的限時動態，影片中可以看到她穿著豹紋的低胸洋裝，露出一大片「長輩」，兒子則是可愛的跟在後方。

瑪莉表示，西南航空對於她的穿著相當不滿，認為過度的裸露，更指出登機規範中就有不得有淫穢、冒犯性的服裝，但卻沒有提到「不能暴露的衣服」。當時空服人員一度請她下機，全場沒有人伸出援手，僅有一名非裔美國籍的空姐將她拉到一旁提醒，「目前公司打算請您下機，除非同意用毛衣遮蓋住」。

這樣的要求讓瑪莉感到相當不可思議，直呼根本就是對「胸部的歧視」，影片文字發佈到網路上後，也讓許多胸圍傲人的女性直呼：「太過分了」。此外，瑪莉也憤怒地提到，自己一年花9萬美金（約台幣250萬）在搭飛機，卻受到這種待遇，航空公司在世界爆發後也發了道歉信與100元禮券致意。

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