普渡完感覺怪怪的！他一查「穿黑衣」竟踩禁忌：會招喪病之氣…

▲原PO中元普渡穿黑色衣服，事後發現是禁忌。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

一年一度的中元普渡，民眾紛紛準備豐盛的供品祭拜好兄弟，不過普渡禁忌多，就有人發文求助自己好像做了不能做的事。有網友在PTT的WomenTalk板上提問「請問我中元普渡穿黑色衣服」，說他穿了黑色衣服拜拜，後來覺得怪怪的，一查禁忌發現不能穿黑衣，會招惹喪病之氣，讓原PO覺得很不安，不知道該怎麼辦。

這位網友文中表示，「請問我中元普渡穿黑色衣服拜拜，我該怎麼辦？」因為他覺得怪怪的，就上網查禁忌，結果才知道不能穿黑色衣服，會招來喪病之氣，「請問怎樣辦？我是不是招來好兄弟啦？現在很不安。」

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貼文一出，不少人趕緊安慰原PO別想太多，「我們公司制服是全黑色的，上禮拜幫忙普渡完也沒事，不要太在意，誠心最重要：）」、「其實隨著年歲增長，會覺得，活人比好兄弟更可怕啦」、「拜完用艾草香皂洗一洗就好了」、「沒事沒事，你想有人請你吃飯，你會害他還是感謝他」、「反正都已經穿了，你就接受吧！」

對此，命理老師王馨怡表示，中元普渡的禁忌本來就有衣服要端莊、不要穿深暗色或黑色服裝，會容易招惹晦氣，當然要小心一點，「黑色是負面的能量，它只能扶強不能扶弱。」但畢竟原PO已經穿了、也拜完了，就不用想太多，接下來一陣子可以盡量不要穿黑色，慢慢改變服裝顏色，盡量避免深色系，但黑白相間的衣服可以穿。