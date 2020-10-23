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15cm↑打勾！他「被辣媽誤導」以為上衣比較短　網笑：穿去要分數

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▲▼ 。（圖／原PO授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

▲小二兒子的數學試題。（圖／原PO授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

記者曾筠淇／綜合報導

現在的題目取材越來越多元，在情境設計上也比以往更加生活化。一名女網友先前PO出小二兒子的數學考卷，試題要求學生以「15公分」當成標準，大於者打V，小於者則打X；不過，其中一小題卻出現「媽媽上衣的長」，由於原PO平時穿的上衣本來就比較短，因此兒子當下便打上一個大大的X。

原PO在「爆廢1公社」上直呼，「所以我該幫他（兒子）跟老師要分數嗎？」她先前檢視兒子的數學考卷時，立刻被一道題目吸引目光；考卷上的第二大題寫道，「想一想，比15公分長的在（）裡打V，比15公分短的打X」。

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在這一大題中，共有8小題要讓學生作答，其中「黑板的長」、「弟弟的身高」、「國語習作的長」都明顯比15公分長，因此必須打V；「一枝（支）長尾夾的長」、「一隻蝌蚪的長」、「五元錢幣的的厚度」、「一本故事書的厚度」則比15公分短，所以必須打X。

▲▼ 。（圖／原PO授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

▲媽媽平時的穿著。（圖／原PO授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

不過，這大題的第2小題卻讓兒子掉入陷阱，因為原PO平時穿著的上衣確實比較短，且多件都在肚臍以上，所以腦袋一亂，就直覺打了X。原PO也曬出自己的照片幽默表示，「兒子的數學考卷…兒子表示：媽媽的上衣都很短啊……。」

事實上，「媽媽上衣的長」理論上應該比15公分還要長，因此打V才是正解；即便上衣的剪裁比較短，應該還是會大於15公分，只是對小學生來說，如果長度相差不大，難免會被混淆。

▲▼ 。（圖／原PO授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

▲網友請媽媽穿這樣去要分數。（合成圖／原PO授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「是真的很短」、「絕對要去要分數的」、「有圖有真相，請老師補分數」、「穿著去跟老師要分數」、「與事實相符，分數應該加回來」、「老師要求現場量測」、「被媽媽誤導了」、「兒子真老實，媽媽真腰瘦」、「兒子混亂」、「短是短，但是超過15公分阿」。

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