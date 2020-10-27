　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

影／火辣俏屁模「手機插後面」逛街　現實色男臉全都錄…追街狂喊：OMG！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼摩根將手機放在臀部之後，拍到許多「男性眼光」的注目禮。（圖／翻攝自IG@alexas.morgan）

▲摩根將手機放在臀部之後，拍到許多「男性眼光」的注目禮。（圖／翻攝自IG@alexas.morgan）

記者陳亭伃／綜合報導

走在路上，人自然都會被帥哥、美女奪走目光，身材火辣或是健壯的人更是特別會受到「注目禮」。一名住在美國佛羅里達州的「屁模」摩根（Alexas Morgan）在社群網站上因為火辣的身材、翹臀，本身就大有知名度，且在路上也都時常被關注。日前她刻意在褲子後方的口袋插了手機，想看究竟在走路時，後面的男性都是如何看待她的。

根據英國《鏡報》報導，摩根在網路上總是不吝嗇分享自己的生活照，多半都是身材火辣的樣貌，或是性感的臀部，她對於自己自信相當高昂，於是日前決定拍攝一部「從後面來的角度」，就是想知道，平時她走在路上，究竟男性都是用什麼樣的表情跟態度來欣賞的。

摩根決定用手機插在褲子後方的口袋，並將鏡頭對外，接著穿著緊身褲上揭，沒想到當她穿過一間超市時，後面一名正在理貨的店員立刻回頭緊盯臀部，臉上出現「OMG」的樣貌；接著摩根走過一間酒吧，坐在吧檯上的一排男性，立刻提醒彼此「有辣妹走過」，且發出驚呼聲，而眼睛則是離不開摩根的臀部。

摩根之後將該段影片放上抖音與IG，讓她400萬粉絲看看平時她走在路上時深受的「困擾」，但粉絲則回應：「對於這樣火辣的身材，不看都很難」、「有的人根本連頭都要扭斷了」、「各位男性現在尷尬了吧！」

►過期了沒關係，一張紙變身1.5倍東森幣

ET快訊
快訊／基隆公車「突衝撞民宅」！9人傷急送醫　驚悚畫面曝
iPhone12 5G多快？他驚嘆「比4G快4倍」…耗電實測
快訊／流感疫苗不良事件通報4死　陳時中19:00開記者會說明
8歲許老三逛街買項鍊...小S問價錢「給我跪祖先」氣炸
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

假高材生遭退學「怕家人失望」　計畫3年滅門4親人…完事傳訊網友：解脫了

11歲妹遭繼父性侵4年　公園內生男嬰「當場活掐死」28年後1指紋…全抓進牢！

金髮護理師慢跑遭撞…貨車男載走硬上　完事後埋屍「還當假志工尋人」

慈母→人魔！裸體媽「狠剁女兒頭」甩逛大街　鑑定精神異常…送入院免刑

男友恨小孩！美妝Youtuber連生2胎　「痛昏15分後撿嬰屍」丟垃圾桶

活38年病逝！汶萊「奢華派對王子」生前大撒幣　買1億項鍊送瑪麗亞凱莉

群體免疫希望破滅？病癒後新冠抗體迅速下降　研究證明「難實現」

「毅力號」2021年登陸傑澤羅隕石坑　尋找火星生命痕跡

15歲少女沒手機上網課！輟學4月「跟不上進度」乾脆閃嫁17歲男友

第3次停火又破功！亞塞拜然亞美尼亞互控砲擊　據點村莊慘淪目標

《我的婆婆》結局鍾欣凌揭「餅店留給兒子」原因　網友看哭道歉「對不起」：誤會彩香了

遇警臨檢「錄影自保是否合法？」　律師：警行公務不能主張隱私權

後輩見退貨遠征隊超緊張「口誤+手抖」　嚴正化.李孝利練到凌晨…後台緊擁哭了

KID：最後一集，謝謝大家　《玩很大》倒數5分「小鬼回星球」引鼻酸...

水費暴增懷疑漏水？達人教撇步 檢查水錶簡單步驟...自己也能修！

Lulu.白癡公主玩到失控地上扭成一團　「社經地位」一聽秒歪樓：什麼意思XDD

千萬藍寶堅尼搶車位馬路中迴轉 車尾撞倒路邊機車...網笑：好丟臉

4女毀逢甲住房「床單包檳榔渣」　飯店經理直呼：像是國旅大毀滅

《料理之王》女選手做菜二度把Lulu請走XD 　金鏟子直接炒斷：我傻眼！

超狂父子用樂高打造披薩生產線 淋上番茄醬、運輸臘腸全自動化

群體免疫希望破滅？病癒後新冠抗體迅速下降　研究證明「難實現」

「毅力號」2021年登陸傑澤羅隕石坑　尋找火星生命痕跡

15歲少女沒手機上網課！輟學4月「跟不上進度」乾脆閃嫁17歲男友

第3次停火又破功！亞塞拜然亞美尼亞互控砲擊　據點村莊慘淪目標

影／火辣俏屁模「手機插後面」逛街　現實色男臉全都錄…追街狂喊：OMG！

零卡可樂跟原版「根本沒差」！　法研究證實：心臟病風險增加20%

無跳傘裝備！英男子從40公尺高直升機跳下...短暫失去意識

夫妻開車闖農田車震…完事慘陷泥濘無法自拔　道路救援業者笑翻

杭特爆租下LA豪宅開毒趴！「破戒」狂歡好幾天　每晚噴6.7萬↑

6歲童午覺醒找不到媽...「爬15樓客廳窗」墜落慘死　血濺公寓大門

快訊／基隆公車司機心臟病發！衝撞民宅「車頭全毀」　9人送醫

中職／中信兩大高等級左投　林安可看影片觀察配球

快訊／左營海功路驚現200公分天坑　下班尖峰警消急拉封鎖線

再批准售台軍武　國台辦批美：向台獨勢力發出錯誤信號

放火「仙人跳風波」惹議！　友人曝近況：他幾乎神隱在人間

空軍遭質疑愛三結餘款買飛彈不繳庫　空軍司令部反駁：符合法規

台積電零股交易人氣最高　張忠謀回應：「很好」

同志大遊行31日登場！從凌晨交管到晚上8點　影響45條公車路線曝光

掀棺赫見「蛆蟲亂竄」！家屬瞻仰遺容釀驚魂　怒毆葬儀社討說法

魏如萱、LEO王入圍金音獎「死亡之組」！　提前同台尬歌較勁

國際熱門新聞

汶萊「奢華派對王子」逝世…享年38歲

梅田高中生跳樓　路邊女大生遭壓亡

拜登兒與姪女脫衣躺床！提前投票者崩潰要重投

更／美再准軍售台！「反艦飛彈」逾677億元

汶萊「奢華王子」生前撒幣交友　1億元項鍊送瑪麗亞凱莉

地獄筆電！拜登兒傳搞上歐巴馬大女兒

杭特疑遭指控　與兒童不當性關係

道瓊重挫650點！確診激增「紓困案延宕」

慘片曝！摔角手180度落地　「雙腿反折」痛爆

6歲童午覺醒找不到媽...爬15樓客廳窗戶跌落慘死

貓屁股在冒煙！胖橘困2樓火場　警察忙勸跳樓

即／施打疫苗後死亡！南韓決定「繼續施打」

杭特「電郵門」14歲少女身分曝！

18歲IG網紅「試鏡要脫光」全裸片恐PO色情網

更多熱門

相關新聞

BMW M3 Touring被野生捕獲

BMW M3 Touring被野生捕獲

自從BMW確定將推出M3 Touring性能旅行車後，外界一直都對其抱持高度關注，而除了上次釋出的官方影片外（報導請點此），這次M3 Touring可說是被網友「野生捕獲」，地點當然是出現機率較高的紐柏林賽道附近。

4種心理模式就　判斷是愛或喜歡

4種心理模式就　判斷是愛或喜歡

賓士最強AMG跑車成紐柏林最速？

賓士最強AMG跑車成紐柏林最速？

福斯新Golf R紐柏林測試抓包

福斯新Golf R紐柏林測試抓包

4徵兆代表對方「不把你當回事」

4徵兆代表對方「不把你當回事」

關鍵字：

模特臀部男性眼光測試

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

公務員飲水放「母豬發情素」害女同事狂懷孕

換中獎發票！行員：這張1000萬...他下秒GG

即／小鬼黃鴻升猝逝完整解剖報告出爐！

3步驟載進擊券　國旅住宿省500元

「拜託別報電話！」全聯打工哥崩潰了

連鎖雞排店爆退盟潮　業者曝心酸

22歲正妹洗澡「整缸水不換連洗3天」！白嫩美肌網暴動

張庭砸73億買大樓！豪氣寵閨蜜：一層樓送妳

傳奇家族殞落！「厄運籠罩24年」綁架、整型慘死

不會立中柱！台中女遭房東趕走

高雄傳奇茶店搶進「最貴路口」賣Buffet　嗆：比漢來好

快訊／國內出現流感疫苗接種後死亡個案！

台中爸打疫苗倒下！妻哭著簽病危通知

YAMAHA「BW'S新把妹神車」來了

徐凱希曾挨罵勾引《星光》男選手

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》結局鍾欣凌揭「餅店留給兒子」原因　網友看哭道歉「對不起」：誤會彩香了

《我的婆婆》結局鍾欣凌揭「餅店留給兒子」原因　網友看哭道歉「對不起」：誤會彩香了
遇警臨檢「錄影自保是否合法？」　律師：警行公務不能主張隱私權

遇警臨檢「錄影自保是否合法？」　律師：警行公務不能主張隱私權

後輩見退貨遠征隊超緊張「口誤+手抖」　嚴正化.李孝利練到凌晨…後台緊擁哭了

後輩見退貨遠征隊超緊張「口誤+手抖」　嚴正化.李孝利練到凌晨…後台緊擁哭了

KID：最後一集，謝謝大家　《玩很大》倒數5分「小鬼回星球」引鼻酸...

KID：最後一集，謝謝大家　《玩很大》倒數5分「小鬼回星球」引鼻酸...

水費暴增懷疑漏水？達人教撇步 檢查水錶簡單步驟...自己也能修！

水費暴增懷疑漏水？達人教撇步 檢查水錶簡單步驟...自己也能修！

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

快點領200元購物金！

快點領200元購物金！

東森寵物雲商城早鳥會員送200元購物金！即日起至11/1止，還沒領的快點來～

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面