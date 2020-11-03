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失速捷運衝出高架軌道　「鯨魚尾巴」倒鉤…拯救司機一命！

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▲▼荷蘭地鐵出軌，剛好在鯨魚尾巴藝術裝置上。（圖／達志影像／美聯社）

▲荷蘭地鐵出軌，剛好在鯨魚尾巴藝術裝置上。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃／綜合報導

列車出軌狀況幾乎都是相當嚴重，加上車廂內部若是有載乘客，那意外發生當下，恐怕結果不堪設想。荷蘭史班克尼斯市（Spijkenisse）2日上午發生一起地鐵出軌事故，當列車失速衝出戶外軌道時，恰巧外面是一個鯨魚尾巴的裝置藝術，列車廂就這樣剛好被順利「接軌」，不至於整列直接墜地，離奇地景下也被一旁的人拍下。

根據《美聯社》報導，該段列車發生事故的位置，位在荷蘭港口城市鹿特丹附近，當時正值當地時間凌晨，附近仍有一些路人經過，列車在衝過終點站後面的緩衝軌道，因為高架段離地面有10公尺的落差，沒想到衝出戶外時，卻剛好被銜接外面的「鯨魚裝置」藝術接住，形成一個超現實的裝置藝術。

據悉，因為高架與地面有落差，專家研判若是直接墜地，恐怕列車司機會當場喪命，但因為鯨魚尾巴剛好接住，所以才沒有釀成悲劇。救援人員表示，抵達現場後發現救援有些困難，因為高度算高，所以風速可能也會影響救援速度。

「鯨魚尾巴」的設計師Maarten Struijs得知自己的作品挽救了駕駛員的性命後，相當開心的向荷蘭廣播公司RTL表示，「我很驚訝我的作品發揮了意想不到的效果，如果材料已經用20年，那可能就無法支撐列車的重量了」。當地地鐵局表示，駕駛沒有受到傷害，列車上當時也沒有乘客，相當萬幸。

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