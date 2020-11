失速捷運衝出高架軌道　「鯨魚尾巴」倒鉤…拯救司機一命！

▲荷蘭地鐵出軌,剛好在鯨魚尾巴藝術裝置上。(圖/達志影像/美聯社)

記者陳亭伃/綜合報導

列車出軌狀況幾乎都是相當嚴重,加上車廂內部若是有載乘客,那意外發生當下,恐怕結果不堪設想。荷蘭史班克尼斯市(Spijkenisse)2日上午發生一起地鐵出軌事故,當列車失速衝出戶外軌道時,恰巧外面是一個鯨魚尾巴的裝置藝術,列車廂就這樣剛好被順利「接軌」,不至於整列直接墜地,離奇地景下也被一旁的人拍下。

根據《美聯社》報導,該段列車發生事故的位置,位在荷蘭港口城市鹿特丹附近,當時正值當地時間凌晨,附近仍有一些路人經過,列車在衝過終點站後面的緩衝軌道,因為高架段離地面有10公尺的落差,沒想到衝出戶外時,卻剛好被銜接外面的「鯨魚裝置」藝術接住,形成一個超現實的裝置藝術。

據悉,因為高架與地面有落差,專家研判若是直接墜地,恐怕列車司機會當場喪命,但因為鯨魚尾巴剛好接住,所以才沒有釀成悲劇。救援人員表示,抵達現場後發現救援有些困難,因為高度算高,所以風速可能也會影響救援速度。

「鯨魚尾巴」的設計師Maarten Struijs得知自己的作品挽救了駕駛員的性命後,相當開心的向荷蘭廣播公司RTL表示,「我很驚訝我的作品發揮了意想不到的效果,如果材料已經用20年,那可能就無法支撐列車的重量了」。當地地鐵局表示,駕駛沒有受到傷害,列車上當時也沒有乘客,相當萬幸。

Wow!



In the Netherlands, a train has run through the buffers in Spijkenisse, onto an artwork called Whale Tails.



The train driver was taken to hospital for a check-up. pic.twitter.com/orjAvABRAx