　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

少女拖爆血身體回房痛哭　父母急送醫…竟從家中冰箱「挖出整袋冰嬰屍」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼少女因為交男友時常晚歸，未料竟未婚生子殺嬰。（圖／翻攝自vesti.ru）

▲少女因為交男友時常晚歸，未料竟未婚生子殺嬰。（圖／翻攝自vesti.ru）

記者陳亭伃／綜合報導

俄羅斯新西伯利亞Yarkovo區，日前傳出一名14歲少女因為下腹不適，於是由家人陪同到醫院，卻意外發現是闌尾發炎，而在檢查的過程中，少女也坦承自己「因為剛生了一個孩子」所以身體非常不舒服，但警方找到少女所產下的嬰兒時，卻已經是被塞在冰箱內，成為冰嬰屍的悲劇。

綜合俄媒報導，該名14歲少女安娜史塔西亞（Anastasia）過去因為有一名交往中的小男友，雖然被父母發現多次，並且被警告不得再來往，但仍止不住小倆口的熱情，未料安娜史塔西亞擋不住禁果的誘惑竟懷孕。熬過孕期的安娜史塔西亞，沒有被家人發現她懷孕，日前深夜在車庫內產下一個嬰孩，因為擔心被發現直接將孩子塞進冰箱內。

▲冰箱,食物,冰凍,冷凍,冷藏。（圖／pixabay）

▲少女產子完將嬰兒放進冰箱。（圖／示意圖／pixabay）

安娜史塔西亞拖著剛生完孩子的身體回到房間，但卻出現感染的狀況，開始劇烈疼痛。她在房內不斷地發出痛的聲音，父母見狀立刻將她送醫，而在檢查的過程中，醫療團隊也發現不尋常，最後安娜史塔西亞坦承「自己剛剛生了一個孩子」。

警方依據她的說法，回到家中的冰箱找到了一個塑膠袋，裡面確實有一個嬰兒屍體，讓眾人感到相當震驚。安娜史塔西亞表示，因為擔心孩子哭鬧被發現，所以才想到將他放進冰箱內。目前當局正在了解，為何安娜史塔西亞的學校完全沒有發現懷孕一事，並暫時將她送進加護病房觀察。

►過期了沒關係，一張紙變身1.5倍東森幣

ET快訊
快訊／土城中油瓦斯站漏氣！　員工疏散封鎖周邊道路
父母到棄屍地招魂　媽媽痛哭倒地：女兒，我們回家
快訊／LINE大當機！傳照片影片「進度條跑一半卡死」
快訊／才當房仲幾天　成大電機博士生自殺身亡
快訊／35歲韓女星家中身亡　媽媽陳屍在旁
秀姑巒溪驚見「人彘」！　他見屍連做9天惡夢
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

蔬菜戀物男「握紅蘿蔔進出女友」　力道過大…她遭捅破肚慘死！

全球賭金破285億！「史上最混亂美選」倒數3天　9000萬選民踏出家門投票

倒數6天！贏者全拿、選舉人票是什麼？　懶人包一次看懂2020美國總統大選

美對台軍售1196億「武器芯片內幕曝光」　《南華早報》：受惠者還是中國！

影／火辣俏屁模「手機插後面」逛街　現實色男臉全都錄…追街狂喊：OMG！

假高材生遭退學「怕家人失望」　計畫3年滅門4親人…完事傳訊網友：解脫了

女兒未婚懷孕6個月！　爸媽「榮譽殺人」斧頭砍死棄屍鐵軌

全美確診數破920萬　川普造勢笑了：選後開除「防疫專家」！

後院被當垃圾場！他全身長滿「噁心爛瘡」　每月抓到2萬蠅

親戚也看不下去！遠房堂弟：拜登太老不適合當總統

長榮女大生雙親晚間抵台！ 媽媽痛哭失聲「直奔高雄認屍」

回憶殺！楊丞琳揪吳宗憲.阿雅重現《我猜》　「4 in Love再合體」蔣小花.寶茱姐神還原

兒性侵殺人…爸悲喊：很見笑　女大生父母抵台後「想當面道歉」

蛋炒飯吐槽哥到朋友餐廳上班！　嗆「花生都怕當啥男人」顧客傻眼

無視號誌！台中「8機車連闖紅燈」　駕駛停等看傻眼：自己好像異類

40片雞排一次煎！金黃外皮肉超嫩 搭配「大鍋現炒」鐵板麵淋特調醬汁

馬國女大生慘遭隨機性侵殺害！　母心碎喊：我只要我的女兒回來

他帶師姐顯場燒紙錢「衣服都穿了」 女大生母見直播崩潰：爸媽都愛妳

李國毅否認「家事顯赫」：我怕被綁架！　梁以辰取消關注連晨翔「怕沒有人追」

女遛狗不牽繩！新住民兒被追嚇　討道歉反被嗆「大陸人就是要錢」

女兒未婚懷孕6個月！　爸媽「榮譽殺人」斧頭砍死棄屍鐵軌

全美確診數破920萬　川普造勢笑了：選後開除「防疫專家」！

後院被當垃圾場！他全身長滿「噁心爛瘡」　每月抓到2萬蠅

親戚也看不下去！遠房堂弟：拜登太老不適合當總統

川普造勢前夕！　美空軍C-17運輸機故障急降密西根州

川普大選夜留守白宮！鐵鏽帶民調慘輸拜登10%　佛州賓州翻盤關鍵

拜登選前又口誤　「搞錯吉祥物」慘被川普團隊酸爆

大選前夕！美「防疫隊長」砲火猛烈槓川普　白宮回擊：政治遊戲

大馬網友湧「暖心留言」安慰遇害女大生父母　籲：台灣司法硬起來

工人「愛喝酒」遭妻子與未成年女兒聯手勒死　棄屍貧民窟水溝

見她不良於行假好心　男背進電梯竟「壁咚」襲胸摸臀下場曝

市府放墨西哥亡靈節骷髏！2高官反彈「像靈堂」　北市：是偽出國概念

立委痛批就安基金淪為其他部會「小金庫」　提案卡777萬行政費促檢討

「桃園市龜山區」增1例登革熱！20歲多男「發燒、臉部紅腫」確診

女兒未婚懷孕6個月！　爸媽「榮譽殺人」斧頭砍死棄屍鐵軌

三上悠亞變身《鬼滅》彌豆子　老司機：「我想當竹筒」

彰化139降速照衝！騎士目擊重機猛飆　竟「放手鼓掌」…超扯畫面曝

安妮前經紀人騙投資《玖壹壹》、韓團演唱會詐400萬　下場出爐

台南姊妹上吊凶宅不斷流標　債權人「只願降1萬」等三拍

全美確診數破920萬　川普造勢笑了：選後開除「防疫專家」！

北捷府中站女被襲胸＋扯開上衣 「上身全裸」遭百公斤男壓倒狂毆

國際熱門新聞

萬聖節大街上秀「斷頭」給兒童看　路人嚇傻：是真的！

快訊／譚德塞證實：曾接觸確診者

「不丹公主」祕密完婚！新郎竟是王后親弟

上廁所灌可樂！他下秒爆吐綠汁暈倒命危　恐怖化驗結果曝

土耳其總統感謝台灣文　3hrs後刪除重PO

3歲聾啞童叫不出聲…遭鬥牛犬狠咬慘死

他釣起鱷魚嚇歪　急拉魚線驚見「巨蟒死亡纏繞」

美軍機飛越中國領空　揭機上「重量級人物」

4次才考上駕照　女駕駛撞樹害3友死

她被迫獨扛照護！每天只睡2小時崩潰摀死失智嬤

中國施壓艾爾段　推文下架台灣國旗

拜登全國支持率贏川普　搖擺州差距接近

蔬菜戀物男「握紅蘿蔔當陽具」　力道過大女友爆肚亡

關島8度神預測美國大選！

更多熱門

相關新聞

78年傳統中斷！莫斯科紅場閱兵11月停辦

78年傳統中斷！莫斯科紅場閱兵11月停辦

俄羅斯國營媒體《俄通社》（Tass）指出，首都莫斯科的紅場閱兵原定於本月4日至7日登場，但由於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情嚴重，仍禁止遊行及大型集會，因此官方決定停辦一屆。自1941年起便不曾停辦的紅場閱兵，連納粹侵略俄國期間都沒有停止，仍不敵疫情的肆虐。

回購無數次！網激推「神級辣椒醬」

回購無數次！網激推「神級辣椒醬」

民主黨遭駭客攻擊　「電郵門」恐重演

民主黨遭駭客攻擊　「電郵門」恐重演

俄羅斯「改良版」A-235試射成功

俄羅斯「改良版」A-235試射成功

俄成功試射新型導彈　精準對抗敵人

俄成功試射新型導彈　精準對抗敵人

關鍵字：

俄羅斯少女未婚懷孕冰箱嬰屍

讀者迴響

發燒話題

丁小芹 地震 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

即／撞倒鐵桶竟掉出一堆人骨！老公怒殺小王

萬聖節驚悚Cosplay！國一女當街嚇哭

高鐵最正列車長罹癌！微笑上班「回家潰堤大哭」

驚悚畫面曝！新莊28歲男5樓墜下「砸中經過女騎士」命危

阿緯創業5年辛酸　千金妻淪掃地工

魏如萱彩排一半「2小孩突跑到台前」

外送哥連開5平台接單！網驚：月入50萬大神

網瘋傳月賺50萬　外送哥曝答案

女大生遭擄殺　男同學：早知道去載她

「你爸都沒辦法阻止你丟雞蛋」　律師下句話獲讚一針見血

單親媽窮到剩28元！1通電話秒變年收6億CEO

Sandy「金鐘獎盃放地上」掀戰！

弄丟項鍊！婦拿空盒索賠嗆櫃姐：妳全家死光？

30年超級颱風天鵝　毀滅性強風暴潮

潘逸安嫩妻「爆乳白紗」太犯規！　籌辦婚禮累翻：瘦到39公斤了

更多

最夯影音

更多
長榮女大生雙親晚間抵台！ 媽媽痛哭失聲「直奔高雄認屍」

長榮女大生雙親晚間抵台！ 媽媽痛哭失聲「直奔高雄認屍」
回憶殺！楊丞琳揪吳宗憲.阿雅重現《我猜》　「4 in Love再合體」蔣小花.寶茱姐神還原

回憶殺！楊丞琳揪吳宗憲.阿雅重現《我猜》　「4 in Love再合體」蔣小花.寶茱姐神還原

兒性侵殺人…爸悲喊：很見笑　女大生父母抵台後「想當面道歉」

兒性侵殺人…爸悲喊：很見笑　女大生父母抵台後「想當面道歉」

蛋炒飯吐槽哥到朋友餐廳上班！　嗆「花生都怕當啥男人」顧客傻眼

蛋炒飯吐槽哥到朋友餐廳上班！　嗆「花生都怕當啥男人」顧客傻眼

無視號誌！台中「8機車連闖紅燈」　駕駛停等看傻眼：自己好像異類

無視號誌！台中「8機車連闖紅燈」　駕駛停等看傻眼：自己好像異類

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面