少女拖爆血身體回房痛哭　父母急送醫…竟從家中冰箱「挖出整袋冰嬰屍」

▲少女因為交男友時常晚歸，未料竟未婚生子殺嬰。（圖／翻攝自vesti.ru）

記者陳亭伃／綜合報導

俄羅斯新西伯利亞Yarkovo區，日前傳出一名14歲少女因為下腹不適，於是由家人陪同到醫院，卻意外發現是闌尾發炎，而在檢查的過程中，少女也坦承自己「因為剛生了一個孩子」所以身體非常不舒服，但警方找到少女所產下的嬰兒時，卻已經是被塞在冰箱內，成為冰嬰屍的悲劇。

綜合俄媒報導，該名14歲少女安娜史塔西亞（Anastasia）過去因為有一名交往中的小男友，雖然被父母發現多次，並且被警告不得再來往，但仍止不住小倆口的熱情，未料安娜史塔西亞擋不住禁果的誘惑竟懷孕。熬過孕期的安娜史塔西亞，沒有被家人發現她懷孕，日前深夜在車庫內產下一個嬰孩，因為擔心被發現直接將孩子塞進冰箱內。

▲少女產子完將嬰兒放進冰箱。（圖／示意圖／pixabay）

安娜史塔西亞拖著剛生完孩子的身體回到房間，但卻出現感染的狀況，開始劇烈疼痛。她在房內不斷地發出痛的聲音，父母見狀立刻將她送醫，而在檢查的過程中，醫療團隊也發現不尋常，最後安娜史塔西亞坦承「自己剛剛生了一個孩子」。

警方依據她的說法，回到家中的冰箱找到了一個塑膠袋，裡面確實有一個嬰兒屍體，讓眾人感到相當震驚。安娜史塔西亞表示，因為擔心孩子哭鬧被發現，所以才想到將他放進冰箱內。目前當局正在了解，為何安娜史塔西亞的學校完全沒有發現懷孕一事，並暫時將她送進加護病房觀察。