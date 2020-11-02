柯文哲暗酸失智、裝傻　蘇貞昌：沒心情注意一個人講什麼

▲台北市長柯文哲。（圖／記者張榮恩攝）



記者陶本和／台北報導

台北市長柯文哲日前暗酸行政院長蘇貞昌「失智」，後來又強調，是提醒蘇貞昌對於美國豬肉進口的議題「不要裝傻」。對此，蘇貞昌2日受訪時說，他沒有時間和心情，去注意哪一個人講些什麼。

柯文哲近來不斷砲打中央美豬議題，日前質疑中央的產地標示無法替民眾把關，「到底是笨還是壞？」，使蘇貞昌回應「聽不懂」。對此，柯文哲日前受訪時再加碼，「我們台北市有完整的失智照顧系統」。柯文哲以「失智照顧系統」作為回應，立刻引發外界熱議，質疑他不該將疾病掛在嘴邊。

隨後，柯文哲再次被問及是否「暗酸」蘇貞昌失智？他則說，「這就是這樣啦！通常問他A，他就答B，我的意思是『你們不要裝傻！』」

對此，蘇貞昌2日上午接受媒體訪問時表示，做院長就是在總統蔡英文領導下為國努力，現在防疫、紓困振興，以及食安和相關國家安全，還有地方治安等防護，他沒有時間和心情去注意到哪一個人講什麼。

▼ 蘇貞昌出席「109年度政府資料開放頒獎典禮」，會前接受媒體訪問。（圖／記者陶本和攝）



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