加碼批中央「鬼扯」！　柯文哲再談萊豬：不是這關混過去就好

▲台北市長柯文哲出席國際扶輪世界年會2021在台北-萬人反毒公益路跑。（圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

近日台北市長柯文哲為瘦肉精議題，頻頻槓上中央。柯文哲1日提到，中央說添加物有上萬種，為什麼只標萊克多巴胺？「這邏輯上都知道是鬼扯！」

柯文哲1日上午出席「國際扶輪世界年會2021在台北-萬人反毒公益路跑」活動，被媒體詢問關於萊豬爭議，他表示，美豬事件到現在為止，他的態度「是就是，不是就不是」，只要講清楚且公布流程，「有意見我們會舉手」，但中央不要一開始以誤導手法，讓大家以為是含有瘦肉精美豬進來，現在才發現是全世界。

柯文哲說，當然農委會主委陳吉仲會說「現在沒有」，但規則在那，以後商人有利可圖，就會有人處理，難道要政府宣布其他國家不能進來嗎？

柯文哲提到，蔡政府一開始講說標示美國產地就能避免，結果標那個也沒用，然後又說什麼添加物有上萬種，「這邏輯上都知道是鬼扯！」如果老百姓只關心萊克多巴胺，那還是可以標示啊！新的政治文化就是要誠實面對問題，而不是這關可以混過就好，「我很討厭這種文化。」

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