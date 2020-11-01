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柯文哲：疫情過了冬天會往下降　明年夏天會比較趨緩

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▲▼台北市長柯文哲出席國際扶輪世界年會2021在台北-萬人反毒公益路跑。（圖／台北市政府提供）

▲台北市長柯文哲出席國際扶輪世界年會2021在台北-萬人反毒公益路跑。（圖／台北市政府提供，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

歐美爆發第二波新冠肺炎疫情，德國、法國都再次封城，引起許多其他國家的擔憂。醫生出身的台北市長柯文哲過去不斷提到，新冠肺炎疫情在未來2年內不會完全結束，他1日再提及，疫情過了冬天就會往下降，到明年夏天會比較趨緩。

柯文哲1日上午出席「國際扶輪世界年會2021在台北-萬人反毒公益路跑」活動，他在致詞時提到，歷史如何記載2020，大概就是新冠肺炎，除了要勤洗手、戴口罩之外，還要生活作息正常，讓免疫力維持在一定程度。

▲▼台北市長柯文哲出席國際扶輪世界年會2021在台北-萬人反毒公益路跑。（圖／台北市政府提供）

柯文哲說，許多人關心2021年世界扶輪年會是否能順利舉辦，這個到2021年3月會做最後決定，但原則上還是要舉辦，因為疫情大概過了冬天就會開始往下降，「這很簡單，病毒跟溫度有關，所以到明年夏天還是會比較趨緩。」明年世界扶輪年會大概有4萬人參與，這很重要，北市府會以很大努力協助大家，府內也有專案小組可配合。

另外，柯文哲也表示，台北市吸毒人數近年來有控制住，愛滋病數量也都有在減少，代表已經過了最高點，正在往下降當中。反毒要從前面就開始預防，不要幻想單一因素解決問題，要從學校教育開始，抓到吸毒的人還要麻煩檢察官，盡量讓對方到戒毒單位，「你要坐牢還是選戒毒，大部分都是後者。」未來還是會努力控制北市毒品問題，繼續讓城市更安全。

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