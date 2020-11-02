快訊／蘇貞昌撂重話：馬國女大生案「咎責相關負責人」

▲蘇貞昌出席「109年度政府資料開放頒獎典禮」前，接受媒體訪問。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

24歲馬來西亞籍鍾姓女大生10月28日遭梁姓男子性侵殺害，引起外界高度關注及憤慨。對於外界質疑政府只懲處基層，卻未咎責高層官員一事，行政院長蘇貞昌2日表示，要痛加檢討，事情到一段落，會對相關負責人咎責處理。

台南長榮大學馬來西亞籍女大生遇害震驚社會，警方深入調查後發現，梁姓男子在9月30日就曾經前往附近埋伏，試圖擄走另外一名女大生未遂，該女學生當天就曾前往派出所報案，負責承辦的員警卻未依規定開出報案三聯單，受理過程存在明顯瑕疵。事後，警政署將歸仁分局長楊慶裕調整為內勤職務，台南警察局長詹永茂也宣布向市長黃偉哲自請處分。

針對此案，外界認為有懲處基層，卻未咎責高層一事。蘇貞昌2日受訪時說，馬來西亞女同學求學發生不幸深感遺憾，對家屬非常抱歉，都已指示內政部長跟警政署長和教育部長，都要對整個案子痛加檢討，要來防範不能再有這樣情況，對於歹徒也一定要嚴懲，也有相關機關依法嚴辦。

至於所謂只懲處基層的說法，蘇貞昌強調，對於相關分局長被撤換，他尊重台南市府的作法，對整體責任應該怎樣苛責，先就整個情形來處理，最重要是要把治安死角消滅，對處理相關刑案，報案到偵辦，還有沒有應該怎樣做，才能避免發生這樣的事情，都要痛加檢討，事情清楚段落後，也會對相關應負責人做咎責處理。

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