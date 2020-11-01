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酸蘇貞昌失智！柯文哲拒道歉：別裝傻　「我們2014一起打過選戰」

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▲柯文哲▼ 。（圖／記者張榮恩攝）

▲柯文哲。（資料圖／記者張榮恩攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲10月31日以「台北市有完整的失智照顧系統」一席話，來回擊行政院長蘇貞昌，引發外界熱議。柯文哲1日強調，他的意思是「不要裝傻」，瘦肉精問題連民進黨內部都搞不定，大家在2014年一起打過選戰，「你們的宣傳手法我們非常熟悉，所以請面對問題，把問題解決掉。」

柯文哲近來不斷砲打中央美豬議題，日前質疑中央的產地標示無法替民眾把關，「到底是笨還是壞？」，使蘇貞昌回應「聽不懂」。對此，柯文哲10月31日受訪時再加碼，「我們台北市有完整的失智照顧系統」。柯文哲以「失智照顧系統」作為回應，立刻引發外界熱議，質疑他不該將疾病掛在嘴邊。

柯文哲1日出席2020關渡國際自然藝術季開幕儀式，被媒體堵訪詢問此議題，他表示，「這就是這樣啦！通常問他A，他就答B，我的意思是『你們不要裝傻！』」

柯文哲再度強調，一開始大家都以為是含有瘦肉精的美國豬肉進台灣，結果現在是全世界含有瘦肉精的豬肉都可以進入台灣，法律訂在那，商人就是有利可圖就調整，很多事情只要講清楚就可以應付，「但不要用那種擠牙膏⋯我很不喜歡這種台灣政治文化，就是常常說這關先混過去。如果全世界的豬肉都可以含瘦肉精，台灣本土卻不能，就很奇怪。」

柯文哲認為，中央說是安全的，但教育部卻下令學生不要吃，國防部也要軍人別吃，這不是很奇怪嗎？且桃園市議會自己都通過「食品安全管理自治條例」修正案，「民進黨內部都搞不定，那鄭文燦不是小英愛將嗎？自己都搞不定，就不要期待別人。」

柯文哲說，這還是要回到兩原則，源頭管理明白標示，要把流程圖畫清楚，才知道怎麼應付，「我們不會去故意搗蛋，台灣國際處境困難我們都曉得，美國有壓力我們都曉得，但要講清楚，在我們可以幫忙範圍都能處理，但做不到會舉手說做不到。」

最後，柯文哲批評，「我說你裝傻，不要扯東扯西，我們2014年一起打過選戰，你們的宣傳手法我們非常熟悉，所以請面對問題，把問題解決掉。」另外關於行政院秀出公文，柯文哲說，這公文是怎樣？是隨便看看就好，還是怎樣？公文有沒有效用要先講，不曉得公文主旨目的是什麼，「知會？你要知會我，那我跟你回答我已經看過了，我也是看看就好。」

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