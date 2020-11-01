閃電颱風最新走向曝！　影響台灣？災害預報士：周二路徑更明朗

▲氣象局觀測，閃電颱風今上午8時中心位置在鵝鑾鼻東南東方1600公里海面上。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

輕度颱風閃電會不會影響台灣？災害預報士、天氣風險公司總監賈新興表示，閃電的路徑周二會更明朗。天氣風險公司總經理彭啟明則說，閃電颱風受到天鵝颱風快速增強的牽引，始終發展不大起來，「如今天鵝老大要去南海了，給它有些發展的空間。」

賈新興今在臉書說，天鵝和閃電位在大低壓帶中，天鵝長得壯，所以閃電長得弱，等待天鵝減弱進入越南，閃電伺機而起，時間點大約在周一、周二；目前各國官方預報、客觀模式預測以及系集預測，均以閃電向西走的機率高。

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▼各國氣象單位最新預測閃電颱風路徑。（點圖可放大／NCDR）

▼各國模式模擬天鵝和閃電未來路徑。（點圖可放大／翻攝TYPHOON2000）

▼賈新興解釋，歐洲的閃電颱風系集預測路徑，主要分成向西的預報成員多，以及在台灣東邊北轉的成員少，所以它的系集平均預測路徑（虛線）才會比較靠近台灣。（圖／翻攝賈新興臉書）

賈新興指出，閃電將進入關鍵的「拐點」，大約在周二路徑會更明朗，在這之前多關注最新的預報資料，以及留意台灣東南部海域、巴士海峽及南海的風浪大。

賈新興表示，另外，歐洲的閃電颱風系集預測路徑，主要分成向西的預報成員多，以及在台灣東邊北轉的成員少，所以它的系集平均預測路徑（虛線）才會比較靠近台灣。

彭啟明則在臉書說，過去兩天，閃電颱風受到天鵝颱風快速增強的牽引，始終發展不大起來，「如今天鵝老大要去南海了，給它有些發展的空間。」中央氣象局預報員葉致均接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，閃電朝西北西方向移動，但未來路徑和強度分歧度滿大，會不會影響台灣周五、周六的天氣，還要再觀察。

▼閃電路徑潛勢預測圖。（圖／氣象局）

▼天鵝路徑潛勢預測圖。（圖／氣象局）