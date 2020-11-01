比台灣還大！30年「超級颱風」天鵝毀滅性強風暴潮　台東現2m狂浪

記者許力方／綜合報導

今年第19號強烈颱風「天鵝」（Goni）歷經眼牆置換，強度再度上升，近中心最大風速達到每秒65公尺，7級暴風半徑達200公里，被譽為驚人的「超級颱風」，尤其中心氣壓888百帕是30年最低，其結構、熱能轉換效率也都非常好，1日將以巔峰之姿登陸菲律賓，對此當局下令20萬居民撤離，警告天鵝將挾帶「毀滅性的強風暴潮」。

▲強颱天鵝強度再上升，中心氣壓888百帕已達30年最低。（圖／翻攝JMA）



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根據中央氣象局觀測，10月31日晚間天鵝颱風中心氣壓來到888百帕，以時速23轉20公里速度，持續向西南西轉西移動，中心位在鵝鑾鼻東南方約1070公里海面上，近中心最大風速相當於17級風以上，瞬間最大陣風更是達到每秒80公尺。

局長鄭明典也透過臉書分享，直指天鵝強度幾乎已經等同於「海燕」的威力，無論用什麼標準，都已經屬於最強等級的颱風，且其發展增強的速率也很特別。事實上，天鵝從輕颱變強颱只花了42小時，創下史上最快增強紀錄，也登上今年的「風王」寶座。

▲天鵝被封為超級颱風，將以巔峰強度登陸菲律賓。（圖／翻攝RAMMB、中央氣象局）



天氣風險公司也封天鵝是「超級颱風」，經過前一晚的眼牆置換後，天鵝強度又往上提升了，氣象局給出的近中心最大風速63m/s，不僅平了2013年的海燕，更僅次於2010年的梅姬颱風，中心氣壓888hPa的評價則是30年來最低，颱風結構、熱能的轉換效率非常非常好，且目前颱風眼牆附近還在持續冒著閃電訊號，都是維持颱風強度在巔峰的有利現象，預估11月1日中午將以巔峰姿態登陸菲律賓中部。

氣象局也持續發布長浪警戒，10月31日晚至11月1日基隆北海岸、東半部、西南部及恆春半島沿海地區有長浪發生的機率，截至10月31日深夜台東已觀測到浪高1.5至2米左右的長浪。

菲律賓國家天氣預報中心指出，天鵝預計11月1日清晨將掠過呂宋島東南端，下午登陸，風速高達每小時205公里。當局也警告，將面臨「非常強勁風勢」，造成普遍淹水、坍方的可能性增加。

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▼太平洋雙颱，氣象局發布長浪即時訊息。（圖／中央氣象局、翻攝NAVY）