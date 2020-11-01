天鵝登陸肆虐！2天猛爆成「最強風暴」　鄭明典：台灣要小心長浪

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局局長鄭明典今天（1日）在臉書提醒，強烈颱風天鵝雖離台灣很遠，但是它很強，台灣也要小心長浪，請注意氣象局發布的「長浪即時訊息」。天氣風險公司則表示，天鵝堪稱近代有衛星觀測以來地表上最強的風暴之一。

▲天鵝正肆虐菲律賓。（圖／RAMMB）

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氣象局發布長浪即時訊息，今基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、西南部及恆春半島沿海地區有長浪發生的機率，10月31日23時台東已觀測到浪高1.5至2米左右的長浪。

天氣風險在臉書說，今清晨時分，幾乎是近30年以來最強的颱風天鵝，正在登陸菲律賓呂宋島南端，帶來無情的風雨，天鵝的強度幾乎相當於2013年海燕、2010年梅姬，堪稱近代有衛星觀測以來地表上最強的風暴之一；影片整理了20秒的縮時，來看看這兩天颱風發展到超級颱風、維持巔峰、登陸的過程。

▼氣象局觀測，天鵝今晨2時中心氣壓888百帕，中心附近最大風速每秒65公尺。（圖／氣象局）

天氣風險表示，影片中衛星雲圖疊上閃電訊號，可以看出颱風眼牆附近的對流非常旺盛，甚至閃電訊號圍繞著颱風中心，「在我們的經驗中，這只有最強最強的颱風才會出現的現象。」

氣象局觀測，天鵝今晨2時中心氣壓888百帕，中心位置在鵝鑾鼻南南東方1040公里海面上，以每小時23公里速度，向西轉西北西進行，中心附近最大風速每秒65公尺（即每小時234公里），相當於17級風以上，瞬間最大陣風每秒80公尺（即每小時288公里），相當於17級風以上，7級風暴風半徑200公里，10級風暴風半徑80公里。

氣象局預報員葉致均接受《ETtoday新聞雲》指出，天鵝將進入菲律賓到南海，對台灣天氣沒直接影響，中心附近最大風速每秒65公尺，打破2013年海燕每秒63公尺的紀錄，也平了2010年的梅姬紀錄。

▲▼氣象局發布長浪即時訊息。（圖／氣象局）

▼天鵝路徑潛勢預測圖。（圖／氣象局）